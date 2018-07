Brytyjska prasa wychwala pod niebiosa angielskich piłkarzy, ale jeden kibic wywróżył wynik meczu z Chorwacją [VIDEO]

Czwartkowe wydania brytyjskich gazet prześcigają się w pochwałach dla reprezentacji Anglii pomimo środowej porażki w półfinale mistrzostw świata z Chorwacją 1:2. „Wracamy z podniesioną głową” – oceniono.

Pomimo tego, że brytyjskie gazety – w szczególności tabloidy – znane są z brutalnej krytyki drużyny narodowej, to media jednogłośnie chwalą występ piłkarzy w Rosji, podkreślając ich waleczność i lepsze od spodziewanych wyniki.

„Daily Mail” zamieścił na pierwszej stronie zdjęcie trenera reprezentacji Garetha Southgate’a pocieszającego kapitana Harry’ego Kane’a ze słowami: „Tak, wszystko skończyło się płaczem, ale (piłkarze) dali nam poczucie dumy i zjednoczyli cały naród”.

Na stronach sportowych dodano do tego wielką czcionką podziękowania dla drużyny narodowej: „Sprawiliście, że się uśmiechaliśmy, że wierzyliśmy – każdy z Was jest bohaterem. Teraz nie wygraliśmy żadnego trofeum, ale mamy poczucie, że to początek czegoś, do czego każdy Anglik mógłby się przyzwyczaić. Ubiegła noc była torturą, a dzisiaj mamy druzgocący poranek – ale Garethie Southgate: dziękujemy!” – napisał „Mail”.

„Mail” ocenił, że choć „nikt nie twierdzi, że Anglia jest lepsza niż finaliści, Francja lub Belgia, ani nawet niż Belgia lub Brazylia (…) to jako zespół – kompania braci, grupa graczy, którzy razem stworzyli coś więcej niż sumę swoich umiejętności – byli znakomici”. „Dlatego nie ma wstydu lub poczucia porażki: piłkarze wypadli tak dobrze, jak to tylko było możliwe, biorąc pod uwagę ich młodość, niedoświadczenie i brak takiego pomocnika jak Modric” – napisano.

Tabloid „The Sun” zdecydował się na zdjęcie Southgate’a pocieszającego kucającego obrońcę Harry’ego Maguire’a, opatrując je tytułem „Oni wracają do domu – ale każdy z nich jest bohaterem”.

Dziennik również zwrócił uwagę na znaczenie występów kadry narodowej dla brytyjskiej tożsamości, pisząc o tym, że „nasz pogrążony w kłopotach naród został zjednoczony dzięki grzecznemu Anglikowi (Southgate’owi – PAP) i grupie zwyczajnych, współczesnych chłopaków”.

„Zapomnijcie o Manchesterze United, West Hamie United, Newcastle United. W tym momencie jesteśmy zjednoczoną Anglią: najpierw w nadziei, a później dumni po porażce” – napisano na rozkładówce ze zdjęciami kibiców.

„Okazało się, że nie trzeba było wiele: turniej piłkarski, świetnej, nieustraszonej drużyny i inspirującego managera” – dodał, przekonując, że „oczywiście, jesteśmy dzisiaj zasmuceni tym, że odpadliśmy, ale przez tygodnie nasz podzielony naród śpiewał z nieokiełznaną radością te same piosenki”.

Gazeta w szczególności pochwaliła występ bramkarza Jordana Pickforda, wybierając go po raz kolejny na najlepszego zawodnika meczu i chwaląc za kluczowe interwencje i poczucie bezpieczeństwa, które dawał kolegom z drużyny.

Pochwał pod adresem drużyny narodowej nie szczędził także „Daily Express”, pisząc, że „żyliśmy jak we śnie”. „Dziękujemy Anglio!” – napisano, dodając, że „wracamy do domu, ale z głową podniesioną wysoko”.

Były 77-krotny reprezentant Anglii Terry Butcher, który grał w ostatnim półfinale MŚ „Trzech Lwów” w 1990 roku, napisał w komentarzu dla dziennika, że „piłkarze reprezentacji Anglii będą doświadczali najgorszego uczucia w swojej zawodowej karierze, bo wielka nagroda grania w finale mistrzostw świata umknęła im sprzed nosa”.

„Przed nimi – i tymi w młodszych rocznikach – jest jednak wielka przyszłość, jeśli wiedzą, że mają szansę u tego managera i w tej strukturze (szkoleniowej), aby grać dla Anglii” – przekonywał.

„The Times” napisał na specjalnej obwolucie o „dumie Lwów”. „Kończy się chwalebny występ Anglii na mistrzostwach świata” – zaznaczono.

W specjalnej wkładce poświęconej wczorajszemu meczowi wyliczono jednak kluczowych zawodników drużyny narodowej i ich wiek – w większości poniżej 25 lat – i zapewniono: „To dopiero początek”.

„Kieran Trippier, John Stones i kompania braci wróci do domu bez medali zwycięzców, ale z głowami wysoko podniesionymi ku górze. (…) Jeśli kibice mieliby patrzeć w przeszłość ze złością, to skupiliby się na upokarzającym powrocie do domu dwa lata temu po porażce z Islandią (…) albo cztery lata temu, kiedy Anglia odpadła z mistrzostw świata w pierwszym tygodniu turnieju. Teraz dotrwali aż do finałowego weekendu. Jak wiele się zmieniło!” – pisał główny komentator gazety Henry Winter.

Jak przekonywał, najlepsze wciąż jeszcze przed angielską drużyną. „Reprezentacje Anglii są mistrzami Europy do lat 17 i 19, a także mistrzami świata do lat 20 – tłumaczył.

„Niezależnie od tego, jak trudna była – wciąż jest i jeszcze będzie – ubiegła noc, niezależnie od tego, jak zaczerwienione (od płaczu) mamy oczy, każdy widzi, jak inne było to odpadnięcie z turnieju od poprzednich. Nie będzie wzajemnych oskarżeń, ale świętowanie tego, jak dobrze młodzi piłkarze Southgate’a wypadli dochodząc do grupy czterech najlepszych drużyn” – argumentował.

W sobotę Anglia zagra z Belgią o trzecie miejsce mistrzostw świata. Początek meczu o 16.

Był jednak kibic, który już po ćwierćfinałowym zwycięstwie Anglików nad Szwecją wywróżył, że spotkanie z Chorwacją zakończy się porażką. Tej wróżby jednak nikt nie potraktował poważnie.