Legendarny piłkarz krytykuje Neymara. „Powinien zrozumieć swoją sytuację”

„Neymar musi ograniczyć na boisku swoje teatralne gesty oraz podejmowane próby symulowania kontuzji, aby sędzia podyktował rzut karny. To jego zespołowi wcale nie pomaga, przeciwnie szkodzi” – uważa dyrektor techniczny FIFA Marco van Basten.

Jeden z najlepszych w historii napastników piłkarskiej reprezentacji Holandii uważa, że Neymar zbyt mocno wierzy w swoje teatralne umiejętności i tylko się… ośmiesza.

„Problem w tym, że nie tylko siebie, ale i całą drużynę. Jego zachowania są zbyt nachalne, a przez to czytelne dla sędziów. On powinien zrozumieć swoją sytuację, to, że jest znany z prób wymuszenia karnych” – dodał działacz FIFA podczas czwartkowego briefingu w Moskwie.

Van Basten dodał jednak, że momentami „gra” Neymara daje pozytywne efekty.

„Jego zachowanie sprawia, że kibice się śmieją… A przecież zawsze jest miło, gdy mamy na boisku trochę humoru” – zakończył.

Jednymi z największych oponentów gwiazdy reprezentacji Brazylii byli zawodnicy ekipy Meksyku. Kilka razy zarzucali mu grę nie fair, symulowanie faulu i przewracanie się przy każdym kontakcie z przeciwnikiem. Proponowali nawet, że „jeżeli boi się kontaktu z przeciwnikami, powinien zmienić uprawianą dyscyplinę sportu”. Dodawali także, że „jeśli chce dużo leżeć na boisku, to niech jedzie do domu, bo tam będzie mógł się wyspać”. (PAP)