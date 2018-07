Nagroda za hołd Jerozolimski? Polski Prezydent ma odwiedzić Biały Dom we wrześniu

Andrzej Duda, w czasie swojej kadencji, kilkukrotnie spotykał się z prezydentem Donaldem Trumpem. Za każdym razem było to jednak spotkanie przy okazji jakiegoś szczytu etc. Tym razem Duda ma odwiedzić Biały Dom.

Andrzej Duda ma zostać zaproszony do Waszyngtonu we wrześniu. Wspólne, przyjazne, pozowanie do zdjęć z prezydentem Trumpem i spotkanie „sam na sam” zbiega się dość „zaskakująco” w czasie z wycofaniem się przez Polskę z ustawy o IPN.

Niecałe dwa tygodnie po zmianie ustawy o IPN, pod wpływem Izraela, polski prezydent miał otrzymać zaproszenie do Białego Domu. Czy ta wizyta ma być nagrodą za błyskawiczną zmianę ustawy pod dyktando stronnictwa Amerykańsko-Żydowskiego?

Spotkanie Dudy z Trumpem zapowiedział rano prezydencki minister Paweł Mucha, który w Polsat News mówił o wczorajszym spotkaniu obu prezydentów. Wysoce prawdopodobne jest spotkanie także w Białym Domu – podkreślił.

Dzisiaj potwierdził to prezydent Andrzej Duda: w trakcie rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem wspomnieliśmy o mojej wizycie w Waszyngtonie. W tej chwili trwają ostatnie ustalenia w tej sprawie. Najprawdopodobniej wizyta odbędzie się we wrześniu.

Źródło: PAP/NCzas