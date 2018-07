Trump kontra Tusk. Panowie klepią się, by pokazać kto jest dominatorem [VIDEO]

Jak podaje Polsat News, gdy doszło do bezpośredniego kontaktu Donalda Trumpa z Donaldem Tuskiem podczas szczytu NATO w Brukseli, wyczuwalne stało się napięcie między politykami. Na nagraniu zauważono próby zdominowania przeciwnika poprzez „klepnięcie”.

Kamery Polsat News zarejestrowały moment powitania Donalda Tuska i Donalda Trumpa przed rozpoczęciem szczytu NATO. Szef Rady Europejskiej podszedł do prezydenta USA i podał mu dłoń. Ten przywitał się z Polakiem, jednocześnie chcąc tradycyjnie pokazać swoją dominacje poklepał go po ramieniu.

Co ciekawe były premier nie pozostał dłużny prezydentowi USA, lekko klepiąc Trumpa po klatce piersiowej. Wyglądało to nie najlepiej, całkowicie nienaturalnie, ale zapewne Tusk przygotowywał się długo na ten moment i wbił sobie do głowy, że musi gest Trumpa na siłę odwzajemnić.

Między Panami od jakiegoś czasu iskrzy. Przypomnijmy, 11 lipca w Brukseli rozpoczął się szczyt NATO. Dzień przed tym wydarzeniem Unia Europejska i NATO podpisały deklarację o bezpieczeństwie. Tusk po podpisaniu dokumentu, zwrócił się bezpośrednio do rządu Stanów Zjednoczonych.

-„Droga Ameryko, doceń swoich sojuszników, w końcu tak wielu ich nie masz” – powiedział były polski premier. Szef Rady Europejskiej nawiązał tym samym do wypowiedzi Donalda Trumpa, które były krytyczne wobec wydatków państw europejskich na obronność. Zdaniem amerykańskiego przywódcy są one zbyt niskie.

Wcześniej Trump przed szczytem poinformował, że przygotowuje się do wyjazdu do Europy. „Stany Zjednoczone wydają wiele razy więcej niż inne państwo, by ich chronić. To nie w porządku wobec amerykańskiego podatnika” – napisał prezydent USA na Twitterze.

Tusk nie pozostał mu dłużny.

-„Drogi Donaldzie Trumpie. Stany Zjednoczone nie mają i nie będą miały lepszego sojusznika niż UE. Wydajemy na obronę znacznie więcej niż Rosja i tyle samo, co Chiny. Mam nadzieję, że nie masz wątpliwości, iż jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwa, czego nie można powiedzieć z pewnością o rosyjskich i chińskich wydatkach” – podsumował przewodniczący Rady Europejskiej.

Trump w krytycznym tonie wypowiedział się również o współpracy z Rosją.

–”To przykre, gdy Niemcy zawierają ogromne umowy z Rosją dotyczące ropy i gazu, podczas gdy powinny być przeciwko Rosji”.

-„Niemcy płacą Rosji miliardy dolarów rocznie. Chronimy Niemcy, chronimy Francję, chronimy te wszystkie kraje, a one zawierają umowy na rurociągi z Rosji, wpłacając do jej skarbca miliardy dolarów” – przekonywał Trump.

–”Oni budują gazociąg, byśmy płacili miliardy dolarów Rosji. NATO musi coś z tym zrobić, chociaż sam nie wiem, co możecie tutaj zdziałać” – dodawał.

Nczas.com/