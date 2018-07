Wraca normalność. Gubernator Maine zdecydował: wolno leczyć homoseksualizm i zmiennopłciowość

Gubernator Maine zawetował przepisy, które miały zabraniać psychoterapeutom pomagania osobom, które mają problem z zaakceptowaniem swej płci, a także homoseksualistom i lesbijkom. Za przepisami lobbowały organizacje LGBTRTVAGDQWERTY….coś tam, coś tam.

Prawo 13 stanów zakazuje teraz psychoterapeutom zajmowania się ludźmi, którzy mają kłopot z uznaniem swej płci i czasami zdaje im się, że są kimś innym, niż są. Psychoterapeutom nie wolno też pomagać tym, którzy czują pociąg do osób tej samej płci, czyli homoseksualistom i lesbijkom. Organizacje LGBT coś tam, coś tam, doprowadziły do tego, że nie wolno było też zajmować się nawet dziećmi.

Podobne przepisy chciał teraz wprowadzić Kongres stanu Maine. Weto wobec ustawy zgłosił jednak republikański gubernator Paul LePage.

W uzasadnieniu stwierdził, że licencjonowani psychoterapeuci mają już wiedzę i odpowiednie uprawnienia, by zajmować się pacjentami. Nie ma więc żadnego powodu by potrzebowali jakichś dodatkowych, by zajmować się kochającymi inaczej i zmiennopłciowymi.

Gubernator podkreślił, że proponowane przepisy uniemożliwiłyby terapeutom nawet prowadzenie zwykłych rozmów na temat płci i preferencji seksualnej.

„Te przepisy są tak ogólne, że licencjonowani profesjonaliści nie mogliby zajmować się osobami dorosłymi nawet na ich prośbę. Nie możemy profesjonalistom zabraniać niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują i szukają odpowiedzi na tak podstawowe pytanie „Jak mam poradzić sobie z uczuciami, których doświadczam?”

LePage uznał również, że forsowane przez lobbystów LGBT prawo zagraża wolności religijnej

„Rodzice mają prawo szukać rady i terapii dla swoich dzieci wśród tych, którzy nie kwestionują ich wiary religijnej”.

Zmiennopłciowi i homoseksualni z Human Rights Campaign “Transgender Children & Youth (Kampania Praw Człowieka „Zmiennopłciowe Dzieci i Młodzież) próbują wmówić, że bycie zmiennopłciowym nie jest „fazą i próba zamiany tego (mniemania, że się jest innej płci, niż w rzeczywistości – przyp. red) może wyrządzić krzywdę dzieciom.

Dewianci twierdzą, że zamiast próbować konfrontować mniemanie np. chłopca, że jest dziewczynka, należy je wzmacniać i pomóc takiemu chłopcu z zaburzeniami publicznie obwieścić, że jest dziewczynką.

LePage jest pierwszym gubernatorem, który zablokował takie prawo przegłosowane przez Kongres stanowy. W 13 innych stanach gubernatorzy podpisali się pod nim. Organizacja Rada Badań Rodzinnych uważa, że LaPage jest „pionierem” i inni gubernatorzy pójdą w jego ślady i nie będą ulegać lobby homoseksualistów i zmiennopłciowych.