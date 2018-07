12 Niemców pracuje na jednego imigranta. Gigantyczne koszty utrzymania przybyszów

Koszty utrzymania imigrantów sięgają rocznie 30 miliardów euro. Oznacza, to, że na 1 przybysza trzeba przeznaczyć pieniądze z podatków płaconych przez 12 Niemców.

Od 2015 roku 1,7 miliona imigrantów złożyło wnioski o przyznanie azylu. Agencja Reutersa powołując się na niemieckie źródła rządowe podawała, iż imigranci będą kosztować Niemcy w ciągu 4 lat blisko 94 miliardy euro.

Magazyn „Der Spiegel” pisał, iż obejmują utrzymanie i integrację. Do 2020 roku 26 miliardów zostanie wydane na zasiłki dla bezrobotnych imigrantów, 6 miliardów na kursy nauki języka, a 4,6 miliard na pomoc w znalezieniu im pracy. Roczne koszty sięgać będą ponad 20 miliardów, by w roku 2020 sięgnąć 30 miliardów. Niemcy szacują, że imigrant potrzebuje 5 lat, by zacząć pracować i samemu się utrzymywać.

Gerd Müller minister ds. współpracy i rozwoju twierdzi, że wydatki sięgają 30 miliardów już teraz. To oznacza, że koszt utrzymania jednego imigranta wynosi około 2500 euro miesięcznie. Przy średnich zarobkach na poziomie 3 tys euro potrzeba zebrać podatki od co najmniej 12 osób, by otrzymać pieniądze potrzebne na utrzymanie jednego imigranta.

Jeszcze większe wydatki związane są z nieletnimi przybyszami. Ich utrzymanie wynosi około 5 tys euro miesięcznie.