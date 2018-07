Cejrowski atakuje sędziego Iwulskiego: „Ten gość powinien siedzieć”

Ten facet był awansowany przez jakiś Baryłów i innych generałów sowieckich. Chyba nie za to, że się buntował. Awansował, bo lizał wielką czerwoną Rosję w to, co miała na nas wystawione – stwierdził Cejrowski na antenie TVP Info.

Zdaniem podróżnika p.o. I prezesa Sądu Najwyższego, zamiast na ławie sędziowskiej powinien siedzieć za kratkami.

Dla mnie ten facet jest skreślony z dwóch paragrafów. Albo kłamał, jak mówił, że nie ma brudnej przeszłości, Jeśli kłamał to won! Albo zaczyna zapominać, sędzia nie może zapominać. Facet, który ma dziury w pamięci, nie nadaje się na sędziego. Won! – powiedział Cejrowski.

Sędzia Iwulski ma według podróżnika próbować przeczekać do następnych wyborów, kiedy wszyscy zapomną o sprawie. Kiedy ucichną wszelkie kontrowersje Iwulski znów będzie „tylko” sędzią.

Warto przypomnieć, że według ujawnionych przez Sławomira Cenckiewicza akt, sędzia Iwulski był nie tylko oficerem Ludowego Wojska Polskiego, ale również odbywał kursy prowadzone przez WSW, czyli Wojskową Służbę Wewnętrzną.

Sędziego oskarża się również o aktywny udział w działaniach władzy w czasie stanu wojennego. Iwulski wg IPN-u skazywał na więzienie polskich opozycjonistów. Co ciekawe sam sędzi wciąż zasłania się niepamięcią lub stwierdzeniem, że dostał takie, a nie inne polecenia.

Iwulski wciąż zdaje się nie pojmować, że właśnie światło dzienne ujrzały dokumenty, które jasno wskazują, że współpracował ze służbami bezpieczeństwa PRL. Takie są właśnie efekty braku lustracji w Polsce. Przykład poniżej.