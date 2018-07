Oryginalna reakcja chorwackiego rządu na piłkarskie sukcesy

Ten sposób uczcili członkowie chorwackiego rządu sukces swojej drużyny na mistrzostwach świata w piłce nożnej. Na rządowe posiedzenie ubrali się w koszule, bluzy w narodowych barwach.

Złośliwi dodają, że przy sukcesie piłkarzy to był jedyny sposób, żeby zaistnieć w mediach.

🔴⚪ #Croatia Prime Minister Andrej Plenković and Speaker of the Parliament Gordan Jandroković visited the HNS/CFF Fan Zone in Moscow. 🔴⚪#BeProud #Croatia🇭🇷 #WorldCup pic.twitter.com/EmXiDRsFG8

— HNS | CFF (@HNS_CFF) 12 lipca 2018