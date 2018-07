Pierwsza Dama w służbie Wielkiej Brytanii. Pies wojownik uratował w Syrii 6 komandosów SAS i rozszarpał gardło terrorysty

Brytyjskie media opisały walkę komandosów, którzy w czasie patrolu w Syrii wpadli w zasadzkę islamskich terrorystów. Żołnierzy uratował owczarek belgijski, który rozszarpał gardło jednego z napastników i zaatakował dwóch innych.

Do zdarzenia doszło dwa miesiące temu w północnej Syrii. 6 żołnierzy jednostek specjalnych SAS odbywało rutynowy patrol. Towarzyszył im pełniący służbę owczarek belgijski o imieniu Dama.

Komandosi wjechali do małego miasteczka w opancerzonym pojeździe, z którego wysiedli, by dalej patrolować pieszo. Wtedy okazało się, że wpadli w zasadzkę. Ze wszystkich stron zaczęli do nich strzelać dżihadyści. Według relacji jednego z żołnierzy przedstawionej w „Daily Star” do akcji wkroczył pies. Prowadzący go żołnierz zdjął owczarkowi kaganiec, wskazał mu najbliższy budynek i spuścił go ze smyczy.

Pies popędził i już po chwil z budynku zaczęły dobiegać krzyki i wrzaski. Strzały ucichły. Kiedy komandosi wtargnęli do budynku, zobaczyli psa siedzącego nad zwłokami terrorysty, którego gardło było całkowicie rozszarpane. Na tyłach pomieszczeń znaleźli również ślady krwi, a w innym miejscu kawałki poszarpanego ludzkiego mięsa. Pies najwyraźniej zaatakował jeszcze dwóch terrorystów.

Żołnierze zajęli pozycje w zdobytym przez psa budynku i odparli atak islamistów, którzy po chwili uciekli z miejsca ataku.

Dowódca patrolu w oficjalnym raporcie uznał, że komandosi zawdzięczają życie owczarkowi Dama.