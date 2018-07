Trump o migracji do Europy: „Tracicie swoją kulturę, rozejrzyjcie się”

Mam w sobie ogromną miłość do Europy. Nie zapominaj, że zasadniczo jestem produktem Unii Europejskiej – Szkocji i Niemiec. Mój ojciec pochodził z Niemiec a matka ze Szkocji – przyznał Trump w rozmowie z brytyjskimi reporterami. Jego zdaniem nasz kontynent umiera i traci swoją tożsamość, a wszystko ze względu na dopuszczenie do ogromnej migracji.

Szkoda, że dopuszczono do tego aby migracja odbywała się do Europy. Myślę, że zmieniła tkankę (społeczną) Europy i jeśli nie zadziałacie bardzo szybko to nigdy nie będzie już tym co była i nie mówię o tym w pozytywny sposób – przyznał Trump.

Dodał również : Tracicie swoją kulturę, rozejrzyjcie się! Skrytykował także burmistrza Londynu Sadiqa Khana za to, że „zrobił bardzo złą robotę w sprawie terroryzmu” łącząc go z falami migracyjnymi do Europy.

Myślę też, że zrobił złą robotę, jeśli chodzi o przestępczość; spójrzcie na te wszystkie okropne rzeczy, które tu się dzieją – przyznał gospodarza Białego Domu. Odnosił się w ten sposób do zamachów terrorystycznych i wzrostu przestępczości, która nastąpiła za rządów muzułmańskiego burmistrza Londynu.

Prezydent ocenił także, że publiczna krytyka jego postępowania ze strony Khana, pierwszego muzułmanina na czele ważnej europejskiej stolicy, były oznaką braku szacunku dla Stanów Zjednoczonych.

Trump przyleciał do Wielkiej Brytanii w czwartek, prosto z zakończonego szczytu NATO w Brukseli. W piątek spotka się z premier Theresą May na dwustronnych rozmowach w podmiejskiej rezydencji w Chequers, gdzie weźmie udział we wspólnej z premier konferencji prasowej. Po jej zakończeniu prezydent uda się na zamek w Windsorze, gdzie spotka się z królową, a następnie odleci na weekend do Szkocji.

W poniedziałek Trump uda się z kolei do Helsinek, gdzie będzie rozmawiał z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem

Źródło: PAP/wolnosc24.pl