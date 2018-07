Czy w Polsce powstaną stałe bazy USA? Szef BBN kluczy w odpowiedziach

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch został zapytany o wymierne efekty szczytu NATO oraz spotkanie Trumpa i Dudy. Mówił o współpracy z USA, zakupach nowej broni i zamianach w strukturze dowodzenia sojuszu. Ciężko jednak dopatrzyć się w jego wypowiedzi jasnego zapewnienia, że Amerykanie przyjadą na stałe do Polski.

Pytany, czy rozmowy w czasie szczytu przybliżają przeniesienie do Polski baz US Army Soloch stwierdził: Na pewno stwarzają dobry klimat do zwiększenia wojskowego zaangażowania, w tym wojskowej obecności, w tym być może stałych baz w Polsce. Na pewno tworzą też atmosferę do tego, żeby Polska była postrzegana, i taka jest z resztą, przez sojuszników, przez naszych partnerów jako liczące się, poważne państwo.

Mamy z tego szczytu to, co jest z resztą w interesie wszystkich sojuszników […]. Mamy decyzję o dwóch dużych dowództwach: morskim w Norfolku, który ma zapewnić komunikację między Europą a Stanami Zjednoczonymi, ale też decyzję o dowództwie tyłowym w Ulm, które ma się zająć, w razie czego, przerzutem wojsk na kontynencie europejskim, zwłaszcza na kierunku wschodnim – dodał podczas rozmowy na antenie radiowej Trójki .

Szef BBN poinformował, że w najbliższym czasie dowiemy się również o nowych zakupach dla polskich sił zbrojnych. Nie chciał jednak zdradzić żadnych szczegółów. Bardzo możliwe, że chodzi o kontrakt z Australią, która może sprzedać naszej marynarce używane fregaty typu Adelaide. Warto jednak dodać, że MON chce jak najszybciej zakupić śmigłowce uderzeniowe i systemy rakietowe.

W kwestii Nord Stream 2 Soloch przyznał, że presja polityczna wywierana przez Trumpa jest bardzo ważna. Zobaczymy, co będzie dalej, ale na pewno pozycja Stanów Zjednoczonych w tej sprawie, opinia prezydenta Trumpa ma bardzo istotne znaczenie do zablokowania, również z politycznego punktu widzenia, niekorzystnej dla całej Europy inwestycji – stwierdził.

Z całej rozmowy, nie licząc utworzenia dwóch dowództw NATO, nie wynika właściwie nic konkretnego. Bardzo wątpliwe, by Polsce udało się przekonać Waszyngton do umieszczenia w naszym kraju na stałe dużej jednostki US Army. Można natomiast liczyć na ściślejszą współpracę w dziedzinie uzbrojenia i powiększenie sił już stacjonujących w Polsce.

Źródło: polskieradio.pl/nczas.com