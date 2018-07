Lewakom w USA już całkiem odwaliło! Gwiazda telewizyjna „sika” na hollywodzką gwiazdę Trumpa [VIDEO]

Były prowadzący programy telewizyjne, George Lopez, zamieścił na YouTube nagranie, w którym udaje, że sika na gwiazdę Prezydenta Donalda Trumpa w Hollywood. Lopez to jeden z całej masy osobowości Hollywood o lewackich poglądach.

Otoczony grupą przyjaciół Lopez udawał, że oddaje mocz na gwiazdę Donalda Trumpa w Hollywood. Znany w USA gospodarz telewizyjny przytrzymał butelkę w okolicach swojego krocza, po czym udał, że sika, z grymasem na twarzy, na gwiazdę Trumpa.

57-latek trafił na pierwsze strony gazet w czerwcu, po tym jak wypuścił do sprzedaży kurtki z napisem „Zatrzymać dzieci, deportować rasistów”. Było to nawiązanie do polityki migracyjnej Trumpa, która w kłamliwy sposób była przedstawiana przez osoby związane ze środowiskiem Demokratów.

Reklamując swój produkt, Lopez zachęcał do kupowania kurtek, z których dochód miałby być przekazany na organizacje zajmujące się pomocą imigrantom. Lopez już przed wyborami w 2016 roku krytycznie wyrażał się o Trumpie, jednocześnie wskazując, że ma szansę na zwycięstwo.

W tym kraju jest wystarczająco dużo rasistów, żeby wygrał (Trump – red.) – mówił Lopez. Już po zwycięstwie przedsiębiorcy nad dorabiającą się na państwowych posadkach Clinton, Lopez dolewał oliwy do ognia: dam mu szansę, żeby pocałował mnie w tyłek.

Źródło: Breitbart