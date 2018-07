Mówił, że „w ZUS-ie nie ma żadnych pieniędzy”. Teraz prof. Gwiazdowski wraca do Rady Nadzorczej ZUS

„Agresję wielu z Was wywołały moje słowa, żeby nie liczyć na emerytury z ZUS. (…) w ZUS-ie nie ma w ogóle żadnych pieniędzy. Nie ma ich też w OFE” – mówił już w 2006 roku. Mowa o prof. Robercie Gwiazdowskim, który po latach wraca do Rady Nadzorczej ZUS.

O powrocie Gwiazdowskiego do ZUS-u po latach poinformował na Twitterze Cezary Kaźmierczak. W czwartek podpisał on dokumenty zgłoszeniowe Przewodniczącego Rady Nadzorczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Prof. Gwiazdowski był już w Radzie Nadzorczej ZUS na przełomie 2006 i 2007 roku i właśnie wtedy padły już słowa, że „w ZUS-ie nie ma w ogóle żadnych pieniędzy”.

Uwaga! @RGwiazdowski wraca do Rady Nadzorczej ZUS. Wczoraj podpisałem dokumenty zgłoszeniowe (@ZPPnetpl ma prawo jako org reprezentatywna) Moze będzie nowy „List do ubezpieczonych” — Cezary Kaźmierczak (@C_Kazmierczak) July 13, 2018

Przypominamy List otwarty Gwiazdowskiego, z czasów kiedy był Przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS. Mimo upływu 12 lat, wiele rzeczy wciąż pozostaje aktualnych:

Drodzy Ubezpieczeni,

Agresję wielu z Was wywołały moje słowa, żeby nie liczyć na emerytury z ZUS. Jest ona o tyle zrozumiała, że politykom udało się wam wmówić, że jesteście „ubezpieczeni”, płacicie „składki” i w ten sposób „oszczędzacie” na własne emerytury. Tymczasem Wasze pieniążki, które co miesiąc pod przymusem i groźbą kary pozbawienia wolności, są Wam pobierane pod mylącą nazwą „składki ubezpieczeniowej” są po prostu ordynarnym podatkiem celowym, przeznaczanym prawie w całości nie na Wasze przyszłe emerytury, tylko na wypłatę świadczeń dla aktualnie je otrzymujących emerytów i rencistów. W związku z tym w ZUS-ie nie ma w ogóle żadnych pieniędzy. Nie ma ich też w OFE. Nie mogą one inwestować za granicą. Nie mogą też kupować nieruchomości w Polsce. Dlatego na wzroście cen polskich nieruchomości zarabiają emeryci holenderscy i niemieccy, bo ich fundusze emerytalne mogą inwestować bezpośrednio w nieruchomości w Polsce i właśnie to robią.

Tymczasem 60% środków, które ZUS przekazuje do OFE, lokują one w „bezpiecznych” i „dobrze oprocentowanych” obligacjach skarbowych. A Skarb Państwa przekazuje je… z powrotem do ZUS, żeby starczyło na dzisiejsze wypłaty. A i tak nie starcza, więc ZUS zaciąga kredyt komercyjny w bankach!!! A skąd będą pieniądze, na spłatę tych kredytów i na wykup obligacji??? Wy je zapłacicie moi drodzy ubezpieczeni i Wasze dziatki (o ile oczywiście zdecydujecie się je spłodzić) w postaci wyższych podatków w przyszłości. Bo skąd Skarb Państwa weźmie pieniądze na wykup tych „dobrze oprocentowanych” obligacji i na kolejną dotację do ZUS na spłatę zaciągniętych kredytów? Od „ubezpieczonych” podatników je weźmie. Zapłacicie więc odsetki od swoich własnych pieniędzy, które dziś są Wam odbierane na „ubezpieczenie”.

System państwowych ubezpieczeń emerytalnych to, jak pisał zmarły przed kilkoma dniami Milton Friedman, „łańcuszek świętego Antoniego”. Płacimy dziś na emerytury naszych dziadków i rodziców w nadziei, że nasze dzieci i wnuki będą płaciły na nasze. Problem tylko w tym, że dzieci robimy coraz mniej – no bo przecież na swoje emerytury właśnie „oszczędzamy” w ZUS i w OFE. Więc po co nam dzieci? Nie mamy zresztą za dużo pieniędzy na ich utrzymanie, bo przecież połowę wynagrodzenia zabiera nam… ZUS!!! A te, które w przypływie nierozwagi spłodziliśmy, posłuchały, zdaje się, rady Pana Prezydenta i „spieprzają” do Londynu.

I tak sobie myślę, że ktoś musi to wam uświadomić. Już w 1999 roku, jak zaczynała się reforma emerytalna, Krzysztof Dzierżawski napisał o reformie artykuł: „Fakty. Mity. Sofizmaty.” Nie było jednak wówczas zbyt wielu chętnych, żeby go opublikować. Nic dziwnego! OFE wydawały wówczas 2 miliardy złotych na reklamę palm, pod którymi będą wypoczywali emeryci, jak się do nich zapiszą. Dziś już chyba wiadomo, że to była tapeta na ścianie, a nie żadne Hawaje..

Robert Gwiazdowski, 22.11.2006

Źródło: Twitter/blog.gwiazdowski.pl