Powrót kontroli granicznych w Finlandii. Planowane są protesty

Finlandia planuje czterodniową kontrolę na granicach wewnętrznych strefy Schengen w ramach zbliżającego się szczytu, który odbędzie się w Helsinkach. W trakcie spotkania dojdzie do spotkania prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Władimirem Putinem.

Zapowiedziana kontrola rozpocznie się na dwa dni przed szczytem oraz będzie obowiązywać przez kolejne dnia w momencie jego trwania.

Celem jest zapewnienie, że cudzoziemcy podróżujący do lub z Finlandii spełniają warunki wjazdu lub pobytu w kraju, zgodnie z prawem do identyfikacji osób, które stanowić mogą zagrożenie. Kontrola granic wewnętrznych będzie wdrażana w stosunku do podróżujących zgodnie z ocenami zagrożeń i ryzyka, dokonywanymi wspólnie przez wewnętrzne organy bezpieczeńśtwa – poinformowało w oświadczeniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Finlandii.

Do spotkania na linii Trump-Putin dojdzie w poniedziałek 16 lipca. W związku z wizytą kontrowersyjnych przywódców w mieście zaplanowano kilka protestów. Tematami największego z nich będą problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, pokojem na świecie, prawami człowieka i demokracji, zaplanowany jest na niedzielę.

Źródło: wprost.pl