PROGNOZA POGODY: Mokry początek tygodnia. Burzowo od niedzieli w całym kraju

strong>Lipiec w dalszym ciągu nie będzie zachwycał wakacyjną pogodą. Wszystko wskazuje na to, że z deszczowa aura utrzyma się przez najbliższe dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o możliwości pojawienia się burz. Na słońce trzeba będzie jeszcze poczekać.

Według meteorologów w niedziele właściwie w cały kraju można spodziewać się dużego zachmurzenia i deszczu. Burze i ulewy mogą pojawić się nad centralną, wschodnią i południową polską. Temperatura będzie wahać się od 22 do 25 stopni Celsjusza. Umiarkowanie zadowoleni mogą być wypoczywający nad morzem. Najprawdopodobniej nie będą mieli potrzeby wyciągania parasolek.

Początek tygodnia będzie mokry. Deszcze i burze mają pojawić się na terenie całego kraju. Możliwe niewielkie chwilowe przejaśnienia. Temperatura będzie wahać się od 22 st. C. w województwie podkarpackim do 27 st. C. w województwach dolnośląskim i lubuskim.

Wtorek nie przyniesie właściwie żadnej znaczącej zmiany. Polacy powinni uzbroić się w parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Opadów unikną jedynie mieszkańcy woj. łódzkiego. Temperatura w dalszym ciągu będzie utrzymywać się na poziomie 23-25 stopni Celsjusza.

Długoterminowe prognozy karzą nam być jednak dobrej myśli. W okolicach czwartku i piątku zacznie dominować słońce. Spadnie za to temperatura. W drugiej połowie przyszłego tygodnia słupki rtęci wskażą od 20 do 23 stopni Celsjusza.

Źródło: IMGW/pogodynka.pl/pogoda.interia.pl