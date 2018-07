Rasistowski atak na Polaka w Wielkiej Brytanii. „Wracaj do pierd*lnej Polski” [VIDEO]

Rasistowski atak na Polaka w Wielkiej Brytanii „Wracaj do pierd*lnej Polski”. Co ciekawe inni pasażerowie nie siedzieli bezczynnie i wstawili się za Polakiem. Kazali agresywnemu mężczyźnie się zamknąć. W autobusie wybuchła słowna awantura, którą postanowił skończyć kierowca.

„Jedź do domu. Jedź krzyczeć „Polska”. Jesteśmy w pie****onej Anglii. Zamknijcie zagraniczne mordy. Kto jest z Anglii? Nikt z was. Większość z was jest z zagranicy” – wykrzykiwał mężczyzna w białym T-shircie.

Jak podaje Daily Mail cała sytuacja zdenerwowała kierowce, który wulgarnie zwyzywał agresywnego mężczyzny i kazał mu opuścić autobus. Na temat nieprzyjemnej sytuacji wypowiadali się później świadkowie.

Jeden z nich stwierdził, że jest w szoku, gdy słyszy, że można w taki sposób potraktować człowieka tylko dlatego, że jest obcokrajowcem.

„Patrzenie, że ktoś został tak potraktowany sprawiło, że poczułam się źle. Mam tylko nadzieję, że takie sytuacje nie pogorszą wizerunku Brytyjczyków. Cieszę się, że ludzie się za nim wstawili” – komentuje Michelle, która również podróżowała tym autobusem.

