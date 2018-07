Szczegóły Mistrzostw Świata w Katarze. Pojawiają się pierwsze problemy. „Ligi będą musiały dostosować swój kalendarz do rozgrywek”

Piłkarska federacja ostatecznie zdecydowała, że Mistrzostwa Świata w Katarze w 2022 roku odbędą się się w listopadzie i grudniu. Nadal jednak nie ustalono ile drużyn zagra w turnieju.

Mundial rozpocznie się 21 listopada. Mecz finałowy zostanie rozegrany 18 grudnia w dniu narodowego święta Kataru. Decyzja o przeniesieniu mistrzostw na tak nietypową porę spowodowana jest głównie względami klimatycznymi. Tradycyjnie turniej odbywa się w czerwcu i lipcu, wtedy jednak nad Zatoką Perską jest ekstremalnie gorąco.

Listopadowy i grudniowy termin zakłóci wiele rozgrywek ligowych i pucharowych, dlatego FIFA długo wahała się zanim go ostatecznie potwierdziła.

– Ligi będą musiały dostosować swój kalendarz do rozgrywek – powiedział Gianni Infantino, prezes FIFA. – To dobra decyzja. Nie możemy grać w czerwcu i lipcu, a w listopadzie i grudniu gracze będą bardzo dobrze przygotowani, bo to praktycznie początek sezonu.

FIFA zdecydowała już, że w mistrzostwach w 2026 w Kanadzie, USA i Meksyku zamiast 32 grać będzie 48 drużyn, nadal jednak nie wiadomo, czy rozszerzona formuła będzie obowiązywać już na turnieju w Katarze

Jak mówił Infantino na razie przewidywana jest obecność 32 zespołów, ale FIFA nadal dyskutuje o tym i ostateczna decyzja nie jest podjęta. Federacja podejmie ją po rozmowie ze swoimi akcjonariuszami.

– W najbliższych miesiącach spotkamy się z nimi w Katarze. Najpierw porozmawiamy o tym z samymi Katarczykami – powiedział Infantino. – Potem ostatecznie ustalimy.

Mistrzostwa w Rosji zakończą się w niedzielę. Tego dnia prezydent Putin na ceremonii zamknięcia turnieju, symbolicznie przekaże emirowi kataru Szejkowi Tamim bin Hamad al-Thani organizację następnych rozgrywek.