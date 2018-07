To najgroźniejsza „brygada” w historii polskiego wojska? Po jednym Tweecie wszyscy padli na ziemię

To prawdopodobnie najgroźniejsza „brygada” w historii polskiego wojska! Do akcji wkracza Ziemowit Kossakowski, znany z popisów na portalu TVP Info, wraz z kolegami. Nie to nie boysband, to najnowszy narybek Wojsk Obrony Terytorialnej.

O potężnym zasileniu Wojsk Obrony Terytorialnej poinformował na Twitterze Ziemowit Kossakowski (TVP Info, PiastTV). Oficjalne info ws. WOT – zaczyna groźnie brzmiący wpis Kossakowski.

Udało mi się zebrać własną brygadę. Wraz z członkami PIASTTV – moimi najlepszymi przyjaciółmi – zapisujemy się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jesteśmy po pierwszej akcji. Byliśmy na spotkaniu z min. P.Jakim – napisał.

Całość była opatrzona zdjęciem, co dopełniło dzieła zniszczenia. To prawdopodobnie najgroźniejsza jednostka w historii polskiego wojska, już po pierwszym Tweecie wszyscy padli na ziemię…ze śmiechu.

Oficjalne info ws. WOT. Udało mi się zebrać własną brygadę. Wraz z członkami PIASTTV – moimi najlepszymi przyjaciółmi – zapisujemy się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jesteśmy po pierwszej akcji. Byliśmy na spotkaniu z min. P.Jakim. Pogoniliśmy lewaków.

Efekty na YT w weekend. pic.twitter.com/Ox7igSbhm0 — Ziemowit Kossakowski (@ZKossakowski) July 13, 2018

I wbrew pozorom, nie to nie nowy boysband, ale „brygada” WOT wg Kossakowskiego. Tak na ten Tweet zareagowali Internauci:

Z taką ekipą to byś zgarnął wpierdol od kolegów mojego syna. I to nie za rok jak już będą w szesciolatkach ale teraz. — Klaudiusz Pisarek (@djpisar) July 13, 2018

Fajne spodnie rurki. A męskich nie było? Uważajcie na siebie chłopcy jak wejdziecie w towarzystwo ONR albo kiboli- oni chyba nie są tolerancyjni – piski i trzepotanie rzęsami mogą nie pomóc. — Monika Ignatowska (@m_ignatowska) July 13, 2018

Wroga nie przestraszą, ale mogą rozśmieszyć🤔😂 — BeatKa 🌹🇪🇺🐾 (@marlenaczek) July 13, 2018

Chyba Warszawskie Oddziały Transseksualne… — Cichociemny Sędzia (@obywatel2k) July 13, 2018