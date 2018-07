Trump ostro, polscy politycy mogliby się od niego uczył. Tak postępuje się z kłamliwymi mediami na konferencji prasowej [VIDEO]

W trakcie konferencji prasowej, prezydent Donald Trump dał wyraz niechęci wobec stacji CNN oraz brytyjskiego tabloidu The Sun.

Prezydent Trump oraz premier May odpowiadali na pytania dziennikarzy podczas konferencji, która odbyła się między rzekomo spornym spotkaniem przedstawicieli NATO, a zbliżającym się szczytem, na którym to prezydent USA spotka się z prezydentem Rosji.

Jeden z dziennikarzy CNN, Jim Acosta, próbował zadać pytanie. Stanowczo je jednak odrzucono. Nie jest tajemnicą, że Trump nie darzy sympatią stacji, która przeprowadza na niego szczególnie zacięte ataki od czasu, gdy ogłosił swoją kandydaturę w wyborach.

CNN to fałszywe wiadomości. Nie odpowiadam na pytania z CNN – rzucił Trump i wskazał na Johna Robertsa z Fox News Channel przyjmując pytanie od dziennikarza konserwatywnej stacji.

Roberts, który ma za sobą pracę w CBS News i CNN stał się obiekem krytyki, ponieważ nie stanął w obronie Acosty. Jake Tapper przypomniał na Twiterze, że dziennikarze Fox News byli brani w obronę przez konkurencyjne stacje w czasach administracji Obamy i jest rozczarowany brakiem wzajemności.

Solidarność medialna stała się ostatnio przedmiotem sporów z Białym Domem, ponieważ niektórzy dziennikarze sugerują, że reporterzy powinni współpracować, by sekretarz prasowy, Sarah Huckabee Sanders, nie zmieniała tematu w celu uniknięcia odpowiedzi na pytania.

Wkrótce Roberts odniósł się do oskarżeń o brak solidarności z kolegami po fachu. Jest kilku dobrych dziennikarzy, którzy tam (CNN) pracują i ryzykują życiem, aby relacjonować historie z całego świata. Wydanie ogólnego potępienia sieci jako” fałszywych wiadomości „jest … niesprawiedliwe – oświadczył.

Trump został zapytany w piątek o swoje krytyczne uwagi, które wypowiedział pod adresem Theresy May w wywiadzie udzielonym dla The Sun. Prezydent miał powiedzieć, że nie skorzystała z jego porad dotyczących negocjacji ws. Brexitu i pochwalić jej politycznego rywala.

Prezydent skrytykował gazetę za to, że nie dała do druku pozytywnych rzeczy, które powiedział o pani premier. Zmienił ton na łagodniejszy, gdy zwrócono uwagę, że The Sun wydało dźwiękową część wywiadu.

Powiedziałem o niej bardzo miłe rzeczy. Nie umieścili tego w nagłówku, szkoda, że ​​nie umieścili tego w nagłówku – tłumaczył.

Jim @Acosta tried to ask @realDonaldTrump a question to which he responded: "@CNN is fake news, I don't take questions from CNN."

He then called on John Roberts of @FoxNews saying "let's go to a real network"

Acosta can be heard saying "well we are a real network too, sir." pic.twitter.com/FR9nU4CDpM

— The Daily Caller (@DailyCaller) July 13, 2018