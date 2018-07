Już nie pedofil tylko osoba zafascynowana nieletnimi. Absurdalna próba usprawiedliwiania zboczeńców

„Osoby zafascynowane nieletnimi” – to nowy określenie, które ma być używane w stosunku do pedofilów. Amerykańska organizacja uważa, że w ten sposób unika się niepotrzebnego piętnowania zboczeńców, dzięki czemu nie cierpią na depresję. Postęp trwa.

The Prevention Project to organizacja działająca w Utah. Jej pracownicy zajmują się pomocą i terapiami osób, które czują seksualny pociąg do osób nieletnich.

Organizacja proponuje, by nie nazywać nikogo pedofilem, ponieważ jest to określenie krzywdzące, prowadzące do społecznego wykluczenia i alienacji. Na stronie The Prevention Project można m.in. przeczytać, że pedofile bardzo często cierpią na depresję i dopuszczają się prób samobójczych.

Jako Prevention Project oferujemy cotygodniowy psychologiczno-edukacyjny dyżur telefoniczny dla mężczyzn i kobiet, którzy odczuwają fascynację wobec nieletnich, nie chcąc ich w żaden sposób skrzywdzić. Stosujemy specjalny program nakierowany na redukcję poczucia wstydu, pozytywne sieci wsparcia, poziomy i środki odpowiedzialności, odkrywanie i badanie fascynacji, aspekty niezbędne do prowadzenia względnie „normalnego” stylu życia w ramach własnego paradygmatu i wiele więcej – napisano na stronie organizacji.

Nie da się ukryć, że kolejna już instytucja stara się relatywizować jedno z najbardziej obrzydliwych i szkodliwych społecznie dewiacji seksualnych. Na Zachodzie podobne poglądy nie są niczym szczególnym.

Wciąż pojawiają się postulaty mówiące o tym, że należy zmienić podejście do pedofilii. Proponuje się, by nie było ona już dłużej określana jako zboczenie, a jedynie orientacja seksualna. Takie podejście do sprawy proponują nawet niektórzy naukowcy.

Źródło: wprawo.pl/.thepreventionproject.org/wolnosc24.pl