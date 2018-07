Lewacki dziennikarz Huffington Post wzywa do zastąpienia Niemców imigrantami, by zwalczać populizm

Autor artykułu zatytułowanego „Repeople us! Dlaczego naród niemiecki powinien zostać zniesiony” wzywa do zastąpienia ludności niemieckiej imigrantami, aby walczyć z populizmem.

Niejaki Veit Lindner, który pisze dla Huffington Post uważa, że aby zatrzymać rosnącą popularność „nowej prawicy”, należy zastąpić Niemców cudzoziemcami.

Linder określa zjawisko, do którego wzywa ‚repeopleing’, które jest grą słów ‚people’ (ludzie) oraz repopulate (ponowne zaludnienie). We wstępie zachęca nie tylko, by inne rasy i kultury zmieniły oblicze Niemiec, ale również namawia swoich rodaków, by sami poddali się temu procesowi.

Trochę więcej rozrzucania genetycznego i kulturowego nasienia tutaj i trochę więcej samo-obalenia poprzez zmęczenie reprodukcją tam i będzie to- ​​jak kiedyś nazwał to Deniz Yücel – najpiękniejsza strona wyginięcia ludzi – pisze Lindner.

Dziwaczny fetysz Lindnera, który ma doprowadzić do zniesienia etnicznych Niemców, nie jest tak daleki od komentarzy niemieckich polityków. W ubiegłym roku wicekanclerz Niemiec powiedział, że uchodźcy przybywający do Niemiec są bardziej niemieccy niż rodowici Niemcy, którzy krytykują napływ imigrantów.

U szczytu napływu imigrantów do Niemiec w 2015 roku Stefanie von Berg z Partii Zielonych powiedziała w przemówieniu przed Bundestagiem, że Niemcy będą mniejszością we własnych miastach w ciągu 30 lat i że jest to „dobra rzecz”.