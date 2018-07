Premier May ujawnia co doradzał jej Trump w sprawie Brexitu. To się nie spodoba eurokratom [WIDEO]

Przed wizytą w Wielkiej Brytanii prezydent Trump udzielił wywiadu dziennikowi „The Sun”, w którym powiedział, że doradzał Theresie May jak ma negocjować Brexit ale premier nie skorzystała z jego pomysłów. Teraz sama szefowa rządu ujawnia, iż Trump proponował jej by nie negocjowała, a pozwała Unię.

Wywiad Trumpa dla „The Sun” wzbudził kontrowersje na Wyspach i w Stanach Zjednoczonych. Media prześcigały się w udowadnianiu, że Trump śmiertelnie obraził premier Wielkiej Brytanii i sugerowano nawet , że ta nie powinna się z nim spotkać. Trump mówił iż, doradzał Theresie May jak ma negocjować Brexit.

– Zrobiła dokładnie odwrotnie niż jej doradzałem – powiedział Trump, który stwierdził, że zbyt długo ciągnące się negocjacje nigdy nie dają dobrych rezultatów. To również może zaszkodzić zawarciu dwustronnej umowy handlowej pomiędzy Stanami,a Zjednoczonym Królestwem, na czy prezydentowi bardzo zależy

Prezydent USA mówił też, iż bardzo dobrym premierem Wielkiej Brytanii byłby minister spraw zagranicznych Boris Johnson, który ostatnio podał się do dymisji. Część mediów uznała, że Trump wtrąca się w wewnętrzne sprawy Wielkiej Brytanii, a wypowiedź o Johnsonie to policzek wymierzony Theresie May.

Sam prezydent na wspólnej z nią konferencji mówił, iż powiedział bardzo wiele dobrego na temat premier, ale zostało to pominięte, albo niezauważone, a sama wypowiedź na temat Johnsona była czysto abstrakcyjna i a nie odnosiła się do kryzysu w brytyjskim rządzie. Trump twierdzi, że ocenił po prostu kwalifikacje byłego ministra.

Na wspólnej konferencji obydwoje polityków tuszowało niezręczną sytuację, a sama Theresa May w wywiadzie dla BBC ujawniła co doradzał jej Trump w sprawie Brexitu.

– Powiedział mi: pozwij Unię Europejską– relacjonowała premier. – Pozwij UE. Nie wchodź w negocjacje.

May przypomniała również, że na konferencji prasowej Trump mówił, by nie nie zrywała negocjacji. Trump zapewnił wtedy, że jakikolwiek, by nie był ich wynik to będzie chciał umowy handlowej pomiędzy obydwoma krajami.

Wypowiedzi Trumpa podgrzały kryzys w brytyjskim rządzie. Niedawno na jaw wyszły nagrania z prywatnego spotkania polityków Partii Konserwatywnej. Obecny na nim Johnson, który był jeszcze wtedy ministrem spraw zagranicznych mówił, że Trump byłby świetnym negocjatorem Brexitu i żartował, że trzeba by wynająć do tego amerykańskiego prezydenta.