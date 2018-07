Wiemy kto wbiegł na boisko w meczu Francji z Chorwacją. To miał być cios w Putina [VIDEO]

W drugiej połowie finałowego meczu jedna z akcji Chorwatów została przerwana. Na boisku pojawiło się kilku nieproszonych gości. Okazuje się, że nie byli to wcale niesforni kibice, ale aktywistki z grupy Pussy Riot.

Działaczki ubrane były w eleganckie spodnie, białe koszule. Na głowach miały furażerki. Możliwe, iż właśnie w ten sposób udało im się zmylić ochronę i przedostać na boisko. Gra została wstrzymana.

Na Facebooku grupy pojawił się wpis, w którym organizacja przyznała się, że to jej aktywistki są odpowiedzialne za przerwę w grze. Chodziło o zwrócenie uwagi zagranicznych mediów na problemy rosyjskiej opozycji. Spotkaniu przyglądał się Wadimir Putin. Również to mogło skłonić Pussy Riot do takiej akcji.

Zaledwie kilka minut temu czterech członków Pussy Riot wystąpiło podczas finału mistrzostw świata – głosił z kolei tweet opublikowany na profilu grupy. Organizacja zarzuciła władzy, że gnębi opozycję i fabrykuje wyroki.

Zażądano również, by policja nie wtrącała do więzień i aresztów za aktywność w mediach i podczas antyrządowych manifestacji. Poruszono również sprawę ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa, który został skazany na 20 lat łagru. Sąd oskarżył go o planowanie zamachu terrorystycznego.

Teraz na boisko wbiega się nie na golasa a w koszulach, pod krawatem i rosyjskiej czapce. Ekipa porządkowa szybko się z tym uporała pic.twitter.com/w5QUuibKWc — Mateusz Skwierawski (@MSkwierawski) 15 lipca 2018

Źródło: Twitter