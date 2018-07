Wojna na horyzoncie? Trump: UE, Rosja i Chiny to wrogowie! Tusk znów bredził

Myślę, że Unia Europejska to wróg, co oni nam robią w kwestii handlu – przyznał Donald Trump w czasie swojej wizyty w Szkocji. Dodał, że określenie można również odnieść do Chin i Rosji. Donald Tusk na swoim Twitterze wyraził zupełnie odmienne zdanie, tylko kogo obchodzi opinia „króla Europy”.

Nie pomyślelibyście tego o UE, ale jest ona wrogiem – dodał Trump podczas wywiadu, jaki został nagrany w Szkocji, gdzie wypoczywa para prezydencka.

Amerykański przywódca podkreślił, że „w pewnych aspektach” Rosja jest wrogiem, a Chiny są wrogiem „gospodarczo”. Ale to nie znaczy, że są źli. To nic nie znaczy. Znaczy to, że są konkurencyjni. Szanuję przywódców tych krajów. Ale w sensie handlowym naprawdę nas wykorzystali, a wiele z tych krajów jest w NATO i nie płacili swoich rachunków – powiedział.

Przewodniczący Rady Europejskiej, który często wyraża odmienne od Trumpa poglądy napisał: Ameryka i UE to przyjaciele. Ktokolwiek mówi, że jesteśmy wrogami, rozpowszechnia fake newsy. Wygląda na to, że Tusk lepiej wie, jakie jest stanowisko Waszyngtonu.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) 15 lipca 2018

Tusk już wcześniej udzielał odpowiedzi na krytykę Trumpa pod adresem europejskich sojuszników. Ameryka nie ma i nie będzie miała lepszego sojusznika niż Europa – mówił we wtorek w Brukseli.

W piątek Szef RE oświadczył w TVN24, że Trump wykazuje ponadczasową niechęć do UE i NATO, zaś jego otwartość wobec takich ludzi jak dyktator Korei Płn. Kim Dzong Un, prezydent Rosji Władimir Putin czy prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan jest dość znacząca i wyraźna.

Trump od dawna krytykuje unijne regulacje dotyczące m.in. standardów żywności lub importowanych samochodów ze Stanów Zjednoczonych.

Źródło: PAP