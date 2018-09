Stanisław Michalkiewicz ostro o sojuszu z USA. „Funta kłaków nie jest wart ten sojusz!” [VIDEO]

Stanisław Michalkiewicz w ostrych słowach wypowiedział się o sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi i kategorycznie stwierdził, że „żydowska polityka historyczna jest nastawiona na zagwarantowanie materialnego eksplorowania holocaustu. USA przyjęły na siebie obowiązek dopilnowania, żeby żydowskie roszczenia wobec Polski, czyli żydowska okupacja Polski doszła do skutku.”

Kanał YouTubowy „German Death Camps” przeprowadził wywiad z popularnym prawicowym publicystą Stanisławem Michalkiewiczem. Na początku pada pytanie genezę konfliktu dyplomatycznego pomiędzy Polską a Izraelem.

„Bardzo smutny to był wypadek dlatego, że ustawa o IPN ostał uchwalona w 1998 roku. I tam na prośbę strony żydowskiej, został umieszczony art. 55. przewidujący karalność tak zwanego „kłamstwa oświęcimskiego” a więc każdej próby publicznego podważania, wersji historii II Wojny światowej podanej do wierzenia. Nikt przez 20 lat nie zauważył, że to może przeszkadzać w wolności słowa i swobodzie badań naukowych. Nie było takiego przypadku.”

„Dopiero kiedy w styczniu tego roku Polska, zresztą w sposób impotentny, postanowiła wykorzystać takie samo narzędzie do ochronny własnej reputacji, która jest systematycznie niszczona na arenie międzynarodowej, wprowadziła do ustawy o IPN art 55a, który przewidywał karalność o polskich obozach zagłady, to wtedy się zaczęło. Strona Żydowska podniosła raban. Najpierw Pani ambasador Azari krzyknęła giewałt, potem cały Izrael krzyknął giewałt, potem cała diaspora żydowska krzyknęła giewałt, to potem cały Departament Stanu krzyknął giewałt. Wtedy rzeczniczka Departamentu Stanu powiedział publicznie, że jeżeli Polska nie wycofa się z tego zapisu to narazi na szwank swoje interesy strategiczne z USA.”

„Jaki mamy interes strategiczny ze Stanami Zjednoczonymi? To jest iluzja, że USA będą bronić Polski do ostatniej kropli krwi. Powiedziały nam, że nie będą broniły jak nie zlikwidujemy tej nowelizacji. Co by nam powiedziały, gdyby rzeczywiście zrobiłoby się tutaj niebezpiecznie? Funta kłaków jest nie wart sojusz z USA! Dobrze jakbyśmy z tego zdali sobie sprawę. I nie robili więcej głupstw takich, że my tu udostępniamy USA swoje terytorium do rozgrywki z Moskalikami za darmo! Nie! To nie my powinniśmy płacić Stanom Zjednoczonym 2 miliardy dolarów za bazę tutaj jakąś rotacyjną, tylko powinno być odwrotnie. USA powinny nam płacić za to, że udostępniamy im terytorium.”

„A jak nie to nie! To możemy wpuścić tutaj Putina i tyle. Jak nie miłą księdzu ofiara to idźcie do domu. Więc prawda jest taka, że Polska została przeczołgana, wytarzana w smole i pierzu na oczach całego świata, a rząd z „dobrej zmiany”, który musi mieć codziennie jakiś nowy sukces – ogłosił to jako sukces! To mi przypomina, sytuację takiej kobiety, która właśnie doświadczyła gwałtu zbiorowego, i jak już tam ostatni z niej gwałciciel zlazł to ona biegnie do przechodniów i krzyczy: Patrzcie jakie mam powodzenie u mężczyzn! Jest to żałosne i nawet propaganda sukcesu musi się odbywać w granicach przyzwoitości bo zamienia się wtedy w jakąś ponurą groteskę.”

„Polska niestety nie nauczyła się jeszcze zabiegać o interesy państwowe i może być już za późno. Dlatego, że amerykańska ustawa 447 to nie są żadne żarty. Na jej podstawie USA przyjęły na siebie obowiązek dopilnowania, żeby żydowskie roszczenia wobec Polski, czyli żydowska okupacja Polski, doszła do skutku. Taką korzyść mamy z sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.”

