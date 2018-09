Szkoła przywraca kary cielesne! Półmetrowa decha czeka na niesfornych. Tak zadecydowali rodzice

Uczniowie w USA w panice. Amerykańska szkoła przywraca kary cielesne! Rodzice podjęli taką decyzję w jednej ze szkół z amerykańskiego stanu Georgia. Niesforni uczniowie mają być dyscyplinowani drewnianą deską. Dyrektor placówki twierdzi, że na takie rozwiązanie zgodzili się rodzice co trzeciego dziecka w szkole.

Do powrotu kar cielesnych wróciła, The Georgia School of Innovation and Classics w mieście Hephzibah. Wydarzenie to zwróciło uwagę amerykańskich mediów, po tym jak przesłała rodzicom regulamin, w którym przedstawiona została nowa-stara forma kary wobec uczniów. Karą za złe zachowanie ma być bicie drewnianą deską.

Ta niecodzienna kara ma obowiązywać od przedszkola do dziewiątej klasy. Polegać ma na uderzaniu dzieci deską w pośladki. Oczywiście stanie się to jeżeli na stosowanie kar cielesnych wobec swoich dzieci wyrażą zgodę rodzice.

Dyrektor szkoły Jody Boulineau, w rozmowie z telewizją WRDW, poinformował, że około setki rodziców odesłało wypełnione formularze, z czego jedna trzecia wyraziła zgodę na stosowanie tej metody.

-„W tej szkole dyscyplinę traktujemy bardzo poważnie. Był czas, kiedy kary cielesne były normą w szkołach i nikt nie miał z tym problemu” – dodał.

Regulamin szkoły wyjaśnia, kiedy uczniowie będą bici.

„Kiedy uczeń zostanie odesłany z sali lekcyjnej, członek administracji szkoły porozmawia o naruszeniu regulaminu i powiadomi rodziców. Przy drugim upomnieniu może być zastosowana kara niecielesna.Wtedy też uczeń zostanie poinformowany o możliwych uderzeniach. Po trzecim upomnieniu uczeń dostanie trzy klapsy deską” – napisano w oficjalnym komunikacie.

the "Georgia School for Innovation and Classics" has brought back CORPORAL PUNISHMENT… parents must sign a consent form… Personally I would not be comfortable leaving my child's education in the hands of someone who is comfortable smacking someone else's child with a paddle.. pic.twitter.com/UqDvdxoMSc

— Vinnie Politan (@VinniePolitan) September 10, 2018