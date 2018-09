Twierdzą, że to rasista, ksenofob i antysemita. Lewicowi kapusie z OMZRiK donoszą na Andruszkiewicza

„Ujawnialiśmy wiele przypadków zamieszczania treści o charakterze antysemickim” – informuje na swoim facebookowym profilu Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. To kolejny przypadek w którym lewactwo doszukuje się rasizmu, ksenofobii i antysemickości w wypowiedział prawicowych posłów.

” To jest zbyt poważna sprawa, żebyśmy mogli to kategorycznie stwierdzić. Jednakże prokuratura nie wszczęłaby dochodzenia, zwłaszcza w stosunku do osoby, która jest posłem, gdyby nie miała poważnych podejrzeń” – powiedział Paweł Gaweł w rozmowie z DoRzeczy.pl.

Oczywiście, jak zwykle w takiej sprawie konkretnych wpisów czy też słów, za które prokuratura ma ścigać posła Kukiz’15 nie znamy. Wszystko opiera się wyłącznie na „przeświadczeniu” pracowników ośrodka.

Sam polityk odniósł się do sprawy dość spokojnie – „Trudno mi to komentować. Prokuratura nie zgłosiła się do mnie w tej sprawie”.

Jednocześnie podkreślił, że nie uważa, by były jakiekolwiek podstawy do wszczęścia postępowania.

„Skoro tak jednak zrobiła, to myślę, że też będę reagował, gdyż prokuratura ma ważniejsze zadania do realizacji. Powinna ścigać poważnych przestępców, a nie zajmować się wpisami, które na pewno nie zawierają żadnej mowy nienawiści, bo ja się tym po prostu nie zajmuję” – mówił Andruszkiewicz.

źródło: DoRzeczy.pl / Wolność24.pl