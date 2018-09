Atak nożownika w Sosnowcu! Nie żyje 62-latka i nawet nie wiadomo co kierowało napastnikiem

Do tragedii doszło w Sosnowcu. Mężczyzna zadał kobiecie kilka ciosów nożem i próbował ucieczki. 62-latka nie przeżyła ataku.

Do zdarzenia doszło przy ul. Wojska Polskiego. Nie wiadomo co zmotywowało mężczyznę do ataku. Kobieta została zaatakowana spacerując chodnikiem.

Według nieoficjalnych informacji podawanych przez lokalnych policjantów, nożownik znał swoją ofiarę.

Po zadaniu kilku ciosów nożem mężczyzna rzucił się do ucieczki. Policjantom udało się go jednak zatrzymać.

Lokalne media podają, iż napastnik miał w organizmie niewielką ilość alkoholu, a w związku z tym przesłuchanie odbędzie się dopiero w sobotę.

źródło: PAP / Wolność24.pl