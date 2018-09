Homorecenzent Raczek brutalnie atakuje ks. Isakowicza. I kłamie w żywe oczy!

Tomasz Raczek bezczelnie zarzuca ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu kradzież! – Dekalog poszedł w odstawkę? – pyta na Twitterze. Tymczasem kapłan spokojnie odpowiada i stwierdza, że krytyk filmowy liczy na „sztuczną aferę na 3 dni przed premierą” antyklerykalnego filmu „Kler”.

– Ksiądz Isakowicz-Zaleski omawia film KLER chwaląc się że widział go już dwukrotnie. To zaskakujące zważywszy na to, że film jest jeszcze nieukończony. Czyżby ksiądz Isakowicz korzystał z ukradzionej kopii? Czyżby był złodziejem? Dekalog poszedł w odstawkę? – pyta tęczowy krytyk Raczek.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski omawia film KLER chwaląc się że widział go już dwukrotnie. To zaskakujące zważywszy na to, że film jest jeszcze nieukończony. Czyżby ksiądz Isakowicz korzystał z ukradzionej kopii? Czyżby był złodziejem? Dekalog poszedł w odstawkę?https://t.co/pN2mEDStuO — Tomasz Raczek (@TomaszRaczek) September 13, 2018

Kapłan jednak spokojnie przypomina, że widział film i już miesiąc temu o tym pisał w różnych mediach. – Nawet mnie nie oznaczono w poście, a wystarczyło zapytać – stwierdza kapłan. Ks. Isakowicz udzielił też w tej sprawie wywiadu dla tygodnika „Najwyższy CZAS!”.

Sposób w jaki zostałem publicznie zaatakowany przez @TomaszRaczek to chęć wywołania sztucznej afery na 3 dni przed premierą. Nawet mnie nie oznaczono w poście, a wystarczyło zapytać. O tym, że widziałem film pisałem już miesiąc temu. Pisało o tym też NaTemat. Zobacz też poniżej https://t.co/nV4AO1TYfU — Isakowicz-Zaleski (@IsakowiczZalesk) September 14, 2018

Tomasz Sommer stwierdza, że „brutalny atak”, którego dopuścił się Raczek „dowodzi, że jest zwykłym chamem”. – I to najlepszy dowód jak poważnym problemem jest homolobby. W Kościele i w kinie – zauważa Sommer.

Recenzent Raczek pozycjonuje się w mediach na człowieka kulturalnego. Tymczasem jego brutalny atak na księdza Isakowicza dowodzi, że jest zwykłym chamem. I to najlepszy dowód jak poważnym problemem jest homolobby. W Kościele i w kinie. — Tomasz Sommer (@1972tomek) September 14, 2018

