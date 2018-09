Karnowski broni Jonnego Danielsa, a autorowi raportu o „rządowym Żydzie” podpalono auto i wysyła się pogróżki!

Michał Karnowski przekonuje na Twitterze, że Jonny Daniels „wykonuje dla Polski świetną robotę, łączy, tłumaczy nasze racje, buduje relacje”. Tymczasem Łukasz Bugajski, który opublikował raport na jego temat dostępny na kimjestdaniels.pl informuje o kolejnych atakach na niego, głuchych telefonach a nawet o pożarze auta.

– Drodzy, każdy, kto realnie śledzi wydarzenia na świecie, wie, że pan @MrJonnyDaniels wykonuje dla Polski świetną robotę, łączy, tłumaczy nasze racje, buduje relacje. Wielu takich nie ma! Ataki na niego są obrzydliwe i kłamliwe, są pracą na rzecz wrogów. Nie łapmy się na to! – pisze Michał Karnowski na Twitterze.

Od kilku tygodni coraz głośniej robi się o informacjach, które w obszernym raporcie zamieszczonym na kimjestdaniels.pl zgromadził na temat tajemniczego Żyda Łukasz Bugajski. Niedawno wystąpił u Marcina Roli, gdzie dowiedzieliśmy się m.in., że cztery spółki Skarbu Państwa wypowiedziały Bugajskiemu umowy, gdy zajmował się zbieraniem materiałów na temat Jonnego Danielsa.

– Jest bardzo dużo przekłamań na jego temat, wiele mitów, które sam zbudował, bo jest mu to po prostu na rękę. To budowanie mitu, który ma go uwiarygadniać, te wszystkie fotografie, które widzimy, to jest tylko scenografia – mówił Bugajski w telewizji wrealu24.pl.

– Jonny Daniels jest Nikodemem Dyzmą, który wyewoluował z prostego manipulanta, oszusta, kombinatora na naprawdę niebezpiecznego człowieka – stwierdził.

Okazało się, że w trakcie trwania programu auto Bugajskiego stanęło w ogniu. Przyczyna jest obecnie nieznana. Pożar szybko ugasili strażacy.

🆘️🚔🚒📣Z ostaniej chwili. W zwiazku z zamachem po wywiadzie dla @wrealu24_pl na Pana Lukasza Bugajskiego @bugajski_lukasz artykul na @PrawyPl ukaze sie krotko po godz 20.00. Moi koledzy ze swiatka dziennikarskiego wysylaja wlasnie informacje do zagranicznych redakcji. Dosc!!! pic.twitter.com/ayWixaVdPr — Mariusz Klonowski (@z_granicy) September 13, 2018

Pomimo zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i sms-ów oraz maili z pogróżkami (w tym również na niepodany nigdzie prywatny adres), odmówiono Bugajskiemu ochrony. Kilka godzin temu Łukasz Bugajski opublikował oświadczenie w związku z zarzutami i „agenturalność” czy też „chorobę psychiczną”, które w krótkim czasie pojawiły się w sieci na jego temat.

Kochani, poniżej znajdziecie mój komentarz do wydarzeń ostatniej doby, sprawy #kimjestdaniels, pisowskich trolli, oskarżania mnie o manipulacje i inne. Nie dam się zniszczyć i nie pozwolę się pomawiać. Wybaczcie formę, ale Twitter po prostu nie zmieści takiej wypowiedzi. pic.twitter.com/5fMzihym5Y — Łukasz Bugajski 🇵🇱 (@bugajski_lukasz) September 14, 2018

