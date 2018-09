Operetki z „rządowym żydem” Danielsem ciąg dalszy. Czy ma już polskie obywatelstwo?

Wygląda na to, że dostać polskie obywatelstwo nie jest trudno. W odpowiedzi na pytanie internauty Jonny Daniels odpisał, że… jest Polakiem!

Jonny Daniels umieścił też na Twitterze zdjęcie opon auta z przebitymi oponami, które najwyraźniej należy do niego. Twierdzi, że to efekt dzisiejszej awantury na twitterze.

– Zaraz po tym jak zgłosiłem ataki na siebie na policji zauważyłem, że ktoś przebił dwie opony w moim samochodzie – relacjonował na twitterze.

As I sat at the police station in Warsaw reporting attacks on my person, I return to my car to find two of my tires slashed. #HateCrime pic.twitter.com/GPKWZSifD3

Jeden z internautów zapytał, kim on w ogóle jest? – Jeśli ci tutaj tak źle, to może wróć do Izraela albo swoich przyjaciół w krajach arabskich? – napisał użytkownik Twittera veritas aequitas.

– Jestem tak samo Polakiem, jak kimkolwiek innym, tak samo jak Ty! – odpisał Daniels. Czy to znaczy, że posiada już więc polskie obywatelstwo? Jeśli tak, to trzeba wyjaśnić kto i dlaczego mu je nadał.

I am as much Polish as I am anything else and just as much as you are. What masterminds like you don’t understand is that this makes me want to stay in Poland even more, not leave! https://t.co/eOCXPAg7Fo

— Jonny Daniels (@MrJonnyDaniels) September 14, 2018