PILNE! Super tajfun Mangkhut uderzył w Filipiny z prędkością 300 km/h!

Tajfun Mangkhut dotarł do wybrzeży Filipin. Uderzył w brzeg jako huragan najwyższej, 5 kategorii. Prędkość wiatru przekracza w porywach 300 km/h!

Tajfun osiągnął brzeg w okolicy Kinayabutan Beach na północnym krańcu wyspy Luzon na Filipinach.

Kinayabutan Beach area, #Philippines your in the possible landfall area of #Mangkhut imminent landfall with category 5 winds… #StayTuned #TyphoonManghkut pic.twitter.com/YrtLX9L1XQ

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) September 14, 2018