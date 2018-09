Absurdalna ukraińska mitomania! „Nasza marynarka wojenna ma tysiącletnią tradycję.” Zaczęła się w Wielkiej Lechii?

To się nazywa czasoprzestrzeń! Pomimo tego, że kraj istnieje od niecałych trzydziestu lat, zaś poczucie narodowościowe pojawiło się w XIX wieku, to tradycja marynarki wojennej liczy… tysiąc lat!

Ołeksandr Turczynow, Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że tradycje ukraińskiej marynarki wojennej sięgają ponad tysiąc lat wstecz!

– Ukraina ma długą tradycję morską, którą można liczyć od wyprawy księcia kijowskiego Olega na Bizancjum w 911 roku, gdzie przybił on na znak zwycięstwa na bramie Konstantynopola swoją tarczę. Czyli można powiedzieć, że ukraińska marynarka wojenna ma ponad tysiącletnią historię – powiedział Turczynow podczas ceremonii zwodowania pierwszego ukraińskiego kutra szturmowo-desantowego „Centaur”.

Mamy wrażenie, że gdyby dotarła do niego historia o Wielkiej Lechii nie tylko by ją przyjął za prawdę, ale przekonywałby, że są to początki państwowości ukraińskiej…

