Ex-huragan „Helene” pędzi na Europę! Mega cyklon uderzy z ogromną siłą [VIDEO]

Dwie tropikalne burze, które utworzyły się na Atlantyku stworzyły ogromny, śmiercionośny mega-cyklon. Meteorolodzy z Wielkiej Brytanii już wydali ostrzeżenia na terenie całego kraju, a służby przygotowują się na najgorszy scenariusz.

Mimo, że w tej chwili wiatr związany z cyklonem nie przekracza 120 km/h to jednak na całych Wyspach Brytyjskich ogłoszono ostrzeżenie przed zbliżającym się cyklonem.

Cyklon powstał z połączenia huragany Helene, który powstał na środkowym Atlantyku, i mniejszej burzy tropikalnej. Helene osłabła i stałą się także burzą tropikalną, jednak nadal jest groźna ze względu na silne porywy wiatru i obfite opady, które ze sobą niesie.

Pierwsze „objawy” nadchodzącego żywiołu odczujemy już we wtorek. Wtedy do do Europy dotrze fala ciepłego powietrza. Będzie to jednak typowa cisza przed burzą.

Meteorolodzy nie mają złudzeń. Mega-cyklon przyniesie wichury, ulewny deszcz a nawet ogromne zagrożenie powodziowe.

Wiatr będzie na tyle groźny, że już teraz zapowiadane jest czasowe zamknięcie lotnisk, a także wielu mostów i dróg, które znajdują się „na trasie” cyklonu.

Aktualizacja: Ostrzeżenie przed „Helene” wydano także w Portugalii. Władze ogłosiły przygotowania do obrony przed żywiołem.

