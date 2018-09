Jedni ratują, inni rabują, a jeszcze inni do tych ostatnich strzelają. Amerykanie walczą z żywiołem [VIDEO, FOTO]

Katastrofy i klęski żywiołowe niosą ze sobą tragedie, ale tez dostarczają ciekawych obserwacji. Dla jednych są okazją do rabowania dla innych do zdobycia 5 minut taniej sławy.

5 osób zginęło w czasie huraganu Florence, które zaatakował wschodnie wybrzeża Stanów Zjednoczonych – W Południowej i Północnej Karolinie.

Wielu mieszkańców ewakuowało się zagrożonych terenów, ale też wielu pozostało na miejscu, by chronić swój dobytek, przed rabusiami, którzy jak hieny wykorzystują tragedie.

Właściciel baru Knuckleheads Bar & Grill w Mytle Beach w Południowej Karolinie obwieścił potencjalnym złodziejom, iż nie będzie czekał na ratunek ze strony policji i na sądy, tylko sam ochroni swą własność i wymierzy sprawiedliwość. Okna i drzwi w swym lokalu zakrył drewnianymi płytami, a na nich umieścił napis „Rabusie będą zastrzeleni”.

Również republikański gubernator stanu Henry McMaster nie pozostawia złudzeń. – „Dla tych którzy będą w czasie huraganu Florence napadać na czyjeś domy i firmy nie będzie litości” – oznajmił w swym wystapieniu

Według policyjnych raportów w kilku hrabstwach aresztowano już pierwszych rabusiów. John Ingram, szeryf z Hrabstwa Brunswick oznajmił, że z rabusiami postąpiono tak, by inny potencjalnym złodziejom wysłać bardzo jasną wiadomość

– Chcę przestępcom, którzy szukają okazji wysłać wiadomość, że mamy dostatecznie dużo miejsca i sił, by wszystkich was pozamykać – ostrzegł szeryf.

Klęski pokazują też dobre strony ludzkiej natury. Jak zwykle z pomocą pospieszyli mieszkańcy Florydy i Luizjany znani jak „Flota Cajunów”. Mieszkający na bagnach mieszkańcy tego stanu dysponują specjalnymi łodziami, które okazują się idealne do prowadzenia akcik w razie powodzi.

Cajun Navy volunteers head to Carolinas from Baton Rouge as Hurricane Florence barrels toward coast https://t.co/NS6uGZY4vw pic.twitter.com/PmJzCHBsaR — The Advocate (@theadvocatebr) September 12, 2018

Niektórzy, jak ten mieszkaniec Florydy, by zdobyć popularność i pokazać swój patriotyzm przebyli kilkaset kilometrów do Karoliny Południowej by nakręcić filmik.

Shirtless man stares down Hurricane Florence with American flag in hand: 'Just being free and American' https://t.co/GsasKGNzs1 pic.twitter.com/wtwXVhdwKN — Fox News (@FoxNews) September 15, 2018

Na popularność może liczyć też pewien reporter kanału pogodowego, który wszystkim chciał pokazać jak dzielnie stawia czoła żywiołowi. Inscenizację zakłócili jednak przechodzacy za nim młodzi ludzie.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL — Tony scar. (@gourdnibler) September 14, 2018