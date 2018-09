„Mamy tylko dwa wybory: zwycięstwo lub śmierć”. Lider Szwedzkich Demokratów ostrzega, że jego kraj jest w stanie wojny kulturowej

Jimmie Åkesson, szef partii Szwedzcy Demokraci twierdzi, że jego kraj znalazł się w stanie wojny kulturowej na „śmierć i życie”. Jego partia zdobyła trzecie miejsce w wyborach parlamentarnych i praktycznie odebrała władzę lewicy rządzącej Szwecją niemal nieprzerwanie od 70 lat

Szef Szwedzkich Demokratów występował w show internetowym telewizji STV i został zapytany o wypowiedź jednego z liderów swego ugrupowania.

„Nie ma czasu na użalanie się nad złamanymi nadziejami i iluzjami. To nie my dokonaliśmy wyboru, to nasi przeciwnicy zmusili nas do walki o nasz byt, o przetrwanie naszego narodu i naszej kultury. Mamy do wyboru dwie rzeczy: Zwyciężyć, lub zginąć” – napisał na Facebooku Mattias Karlsson.

Wpis wywołał wielkie oburzenie w szwedzkich mediach, które uznały, że jest dowodem na ekstremizm partii. Prowadzący program Skavlan poprosił więc Akessona o ustosunkowanie się do tego wpisu.

Lider Szwedzkich Demokratów, nie tylko nie przepraszał i łagodził wymowy wpisu, ale w pełni poparł zawarte w nim twierdzenia.

– To prawda. jesteśmy w stanie wojny – powiedział. To już 50 lat od rewolucji 1968 roku i przez ten czas ten ruch tak wpłynął na nasze społeczeństwo, że narodowa tożsamość stała się czymś złym.

Gdy prowadzący zarzucił, że takie wypowiedzi polaryzują społeczeństwo Akesson stwierdził, że to raczej odpowiedź na istniejące już podziały. Według niego to zwykłe stwierdzenie faktów, pozwalające uświadomić z czym ma się do czynienia i pozwalające integrować społeczeństwo.

Szwedzcy Demokraci zdobyli wyborach parlamentarnych trzecie miejsce i mają 62 posłów do parlamentu. Rządzący wraz Zielonymi Socjaldemokraci ponieśli największą klęskę wyborczą od ponad 100 lat i w praktyce nie nie mogą sprawować władzy. Ich koalicja z Zielonymi ma 144 posłów, podczas gdy koalicja 5 ugrupowań prawicy 142. Pośrodku znaleźli się Szwedzcy Demokraci, którzy sa antyimigranccy i antyunijni. Bez ich głosów sprawowanie władzy w Szwecji będzie więc praktycznie niemożliwe.