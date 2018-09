Unia „ratuje” Ukrainę pieniędzmi podatników. Kijów dostanie miliard euro m.in. na… walkę z korupcją. Czyli rozkradną wszystko

Ukraina otrzyma blisko 1 miliard euro kredytu z Unii Europejskiej – poinformowała Komisja Europejska. Ukraińskie władze podpisały w piątek w Kijowie porozumienie w tej sprawie z KE.

„Europa zdecydowanie wspiera Ukrainę na drodze do ożywienia gospodarczego i w prowadzonych w tym kraju reformach. Nowy program unijnej pomocy makrofinansowej pomoże Ukrainie zmniejszyć jej słabości gospodarcze i zwiększyć stabilność” – powiedział Valdis Dombrovskis wiceprzewodniczący KE przebywający obecnie w Kijowie.

Według umowy pieniądze mają być przeznaczone na wsparcie stabilizacji gospodarczej kraju, w tym poprzez reformy strukturalne i dotyczące zarządzania.

Kredyt ma być wypłacony w dwóch ratach po 500 mln euro. Każda wypłata uzależniona jest od wdrożenia konkretnych reform uzgodnionych między Ukrainą a UE.

Obejmuje to w szczególności walkę z korupcją, zarządzanie finansami publicznymi, zarządzanie przedsiębiorstwami państwowymi i bankami oraz politykę społeczną. Czyli krótko mówiąc są to pieniądze do rozkradzenia. I tak też się stanie.

źródło: PAP / Wolność24.pl