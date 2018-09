Uwaga! Orban ostrzega: Bruksela chce otworzyć bramy Europy dla imigrantów

Premier Wiktor Orban ostrzega Węgrów, że Unia planuje, by to „najemnicy” z Brukseli strzegli zewnętrznych granic Wspólnoty. Według niego oznacza to „oddanie” eurokratom „kluczy do bram” Europy, by wpuścić jak najwięcej imigrantów.

O nowym pomyśle ochrony europejskich granic mówił przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker w swym corocznym orędziu o stanie Wspólnoty. W środę pomysł utworzenia międzynarodowych jednostek straży granicznej potwierdziła też kanclerz Angela Merkel.

Premier Węgier uważa, że to oznacza dla państw utratę kontroli nad swymi granicami i przekazanie eurokratom „kluczy do bram Europy” Wszystko po to by bramy zostały otwarte dla kolejnych fal imigrantów.

Według Orbana to zagrożenie dla Węgier większe niż rezolucje potępiające kraj i próby wdrożenia przeciwko nim artykułu 7.

– Chcą nam odebrać klucze do bram – mówił występując w radio. – Następny konflikt z Bruksela będzie dotyczył tego kto ma kontrolować węgierskie granice.

– Ponieważ nie udało im się przekonać nas do przyjmowania imigrantów, to chcą teraz odebrać nam ochronę naszych granic. Oni chcą ni mniej ni więcej jak przysłać swoich najemników, by ci zastąpili naszych węgierskich policjantów i żołnierzy, którzy strzegą granic swej ojczyzny. Nie miejmy złudzeń. On chcą wpuścić imigrantów – ostrzegał Orban.



Unia obiecuje, że poważnie zacznie traktować kryzys imigracyjny i chce wzmocnienia Fronteksu – swej agencji ochrony granic. Ale w pakiecie propozycji jest m.in przekazanie ochrony zewnętrznych granic wspólnoty służbom unijnym.

Całkowicie ujednolicona miałaby być też polityka azylowa. Nie tylko obowiązywałyby jedne przepisy, ale też imigranci, którym odmówiono by w danym kraju statusu uchodźcy mogliby się odwołać do Brukseli. To oznaczałoby w praktyce, że pastwa całkowicie zostałyby pozbawione własnej polityki imigracyjnej i to Bruksela decydowałaby kto ma np w Polsce prawo do azylu.

Nowe regulacje mają całkowite poparcie Dimitrisa Avramopoulosa unijnego komisarza ds spraw imigracji.”Od teraz europejska Straż Ochrony Granic i Wybrzeża a także przyszła unijna Agencja ds Uchodźców będą mogły zagwarantować unijną solidarność przez cały czas i w każdej sytuacji – napisał polityk w uzasadnieniu propozycji