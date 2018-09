Kolejny nalot Izraela na Syrię (VIDEO)

Izrael przeprowadził kolejny atak lotniczy na Syrię. Cel ataku zlokalizowany był na terenie Międzynarodowego lotniska w Damaszku. Nie ma informacji o ofiarach.

Atak miał miejsce w godzinach wieczornych. Syryjska obrona przeciwlotnicza przechwyciła jedną z rakiet Delilah lub izraelski dron.

Footage shows yet another interception by heroes of ADs above Damascus.

Good work guys

pic.twitter.com/4M6E0Hdpk6

— Ali (@AbuBassel_) September 15, 2018