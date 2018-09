Kto zarobił na manipulacji kursem spółek notowanych na GPW? Sprawa w prokuraturze.

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z publikacją artykułu z 5 września „Afera GetBack zaczyna rozlewać się po całym rynku. Altus i Trigon utracą licencję” na stronie internetowej Business Insider Polska.

W opinii KNF artykuł zawierał informacje, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd.

KNF wskazuje, że artykuł zamieszczony na stronie internetowej Business Insider Polska w sposób jednoznaczny poinformował opinię publiczną o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie odebrania licencji firmom Altus TFI oraz Trigon TFI na zarządzanie funduszami alternatywnymi.

„Informacja o rzekomej decyzji KNF o odebraniu licencji była nieprawdziwa i negatywna w swym wydźwięku dla Trigon TFI i emitenta giełdowego tj. Altus TFI, którego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” – napisano w komunikacie KNF.

„Do czasu zakończenia prowadzonych czynności, o których UKNF informował w komunikacie z 400. posiedzenia KNF, nie istnieje prawna możliwość określenia ich rezultatu zarówno co do sposobu jak i terminu zakończenia” – dodano.

KNF dodał też, że co do zasady termin zakończenia postępowania również z góry nigdy nie jest określony, ponieważ organ prowadzący postępowanie jest zobowiązany do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego sprawy zgodnie z rzeczywistością.

„Komisja Nadzoru Finansowego jako organ kolegialny podejmuje decyzję o ewentualnym nałożeniu kary administracyjnej i nie jest możliwe wcześniejsze ustalenie, jaką decyzję Komisja podejmie” – napisano w komunikacie.

(PAP Biznes)