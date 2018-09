PILNE! Tajfun Mangkhut dotarł do Chin. Szokujące video.

Tajfun Manghkut dotarł do Chin. Manghkut ma najwyższą 5 kategorię w skali Saffira-Simpsona. Wiatr osiąga w porywach 250 km/h.

Nie ma informacji o ofiarach ale Mangkhut wyrządził już sporo szkód uszkadzając liczne budynki, łamiąc drzewa i niszcząc infrastrukturę.

Tajfun Manghkut spustoszył wcześniej wyspę Luzon na Filipinach. Śmierć poniosło co najmniej 27 osób.