Sąd nakazał Polce oddać córkę Marokańczykowi. Interwencja Liroya.

Sprawa Polki, której sąd w Opolu nakazał oddać córkę ojcu z Maroka mieszkającemu we Włoszech poruszyła opinię publiczną. Zrozpaczonej matce w walce o dziecko postanowił pomóc Piotr Liroy-Marzec, który zwrócił się w liście do Zbigniewa Ziobry z wnioskiem o wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego.

Głośny apel posła Marca do ministra Ziobry przytoczył portal DoRzeczy.pl

Wydanie nieletniej obywatelki Rzeczypospolitej w ręce ojca nie zakończy się bowiem jej zamieszkaniem we Włoszech, lecz umożliwi wywiezienie do Maroka, gdzie zamieszkuje rodzina ojca. Spowoduje to całkowitą utratę przez państwo polskie jakiejkolwiek możliwości wypełnienia wobec tego dziecka obowiązków wynikających z konstytucji i ustaw. Z chwilą wywiezienia dziecka do Maroka nie będzie możliwe zapewnienie jego dobrobytu, edukacji, zdrowia, a nawet życia, i uzyskanie jakichkolwiek informacji o dalszych losach dziecka – czytamy.

Poseł ostrzega przy tym, że w przypadku wykonania wyroku, matka dziewczynki automatycznie straci możliwość opieki oraz kontaktu z nią. Sytuacja wyglądałabym odwrotnie w przypadku pozostania dziecka w Polsce.