Wyszedł z więzienia i próbował zgwałcić kobietę. Policja zatrzymała 31-latka.

Mężczyzna zaatakował młodą kobietę a następnie zaciągnął ją do lasu grożąc śmiercią. Napastnik próbował zgwałcić ofiarę, ale spłoszyli go okoliczni mieszkańcy. Po trwających 2 miesiące poszukiwaiach udało się zatrzymać podejrzanego.

Zatrzymany to 3- letni mieszkaniec województwa śląskiego, który kilka dni wcześniej opuścił zakład karny. Mężczyzna dopuścił się w przeszłości podobnych przestępstw. Schwytano go w Katowicach, w pobliżu dworca kolejowego. Trafił do aresztu w Otwocku gdzie został zidentyfikowany przez poszkodowaną.

Do incydentu doszło w podwarszawskim Celestynowie. 28-latka została siłą wciągnięta do lasu przez napastnika, który usiłował ją zgwałcić. Groził przy tym kobiecie pobiciem oraz śmiercią. Krzyki ofiary zwróciły uwagę mieszkańców, którzy spłoszyli sprawcę.

Sprawą zajęli się kryminalni z Otwocka. Przez dwa miesiące prowadzili działania operacyjne. Sprawa miała charakter priorytetowy. Poszukiwania rozpoczęto od wyznaczenia osób, które odpowiadały rysopisowi. Następnie sprawdzono bazy danych i weryfikowano czy w ostatnim czasie nie dochodziło do podobnych zdarzeń.

Ostatecznie udało się trafić na 31-latka ze Śląska, którego zatrzymano w Katowicach po zastawieniu zasadzki na podejrzanego. Po tym jak został rozpoznany przez kobietę, którą napadł, prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania gwałtu, a otwocki sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu 12 lat pozbawienia wolności.