Brawo!!! Polska wygrała z Iranem! Jesteśmy niepokonani

Polacy idą jak burza w siatkarskich Mistrzostwach Świata! Dziś biało-czerwoni pokonali zespół Iranu 3:0!

Jak dotąd, nie udało się znaleźć drużyny, która choć przez chwilę „postraszyłaby” siatkarzy znad Wisły.

Mimo, że Iran zaliczany jest do światowej czołówki, a wielu ekspertów wskazywało, że może to być „czarny koń” tego turnieju, to jednak Polacy kompletnie wybili im to z głowy.

3 setowe spotkanie, wygrywane kolejno: 25:21, 25:20 i 25:22 potwierdziło, że nasza drużyna przyjechała realnie bronić tytułu Mistrza Świata.

Polska 3:0 Iran

(25:21, 25:20, 25:22)

Wyjściowe składy:

Iran: Marouflakarni, Ebadipour, Mousavi Eraghi, Ghafour, Manavinezhad, Shafiei, Marandi (libero)

Polska: Drzyzga, Nowakowski, Szalpuk, Kurek, Bieniek, Kubiak, Zatorski (libero).

źródło: PAP / Wolność24.pl