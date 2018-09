Chińczycy wjeżdżają do Polski nowym elektrycznym samochodem. Cena bardzo atrakcyjna [VIDEO]

Od listopada ma być dostępny w sprzedaży w Polsce elektryczny samochód ZD D2S do jazdy miejskiej. Produkować go będzie chińska firma, która projekt zakupiła od Włochów. A jego cena jest zaskakująca!

Dystrybucją w Polsce zajmie się spółka Electric Vehicles Poland. Jest to nowy podmiot Holding 1, który specjalizować się będzie w sprzedaży i serwisowaniu całkowicie elektrycznych minisamochodów.

– ZD to firma, która zajęła się segmentem mikromobilności miejskiej. Tą marką chcemy zawojować polskie miasta – powiedział w rozmowie z dziennik.pl Adam Pietkiewicz, prezes Holdingu 1.

W rozmowie z forsal.pl Pietkiewicz powiedział, że konkretne ceny będą podane w listopadzie, kiedy auto będzie dostępne na rynku.

– Rząd wielkości ceny to będzie 40 tys. plus podatek VAT plus wynajem baterii – powiedział Pietkiewicz.

Dodał też, że w „typowej jeździe miejskiej” zasięg samochodu na jednej baterii wynosi około 150 kilometrów. Auto niestety jest bardzo małe, dwuosobowe, tak jak SMART, ale w mieście to może być jego zaletą.

Źródła: forsal.pl/youtube.com