Dziarski 84-letni staruszek stawia czoła bandytom uzbrojonym w pistolet i młotki. Denis O’Connor bohaterem Irlandii [VIDEO]

84-letni Denis O’Connor został bohaterem Irlandii. Stawił czoło bandytom uzbrojonym w młotki i pistolet.

Staruszek spędzał wieczór w lokalu z zakładami bukmacherskimi w Glanmire na południu Irlandii, gdy do środka wtargnęło trzech zamaskowanych bandytów. Przestępcy uzbrojeni byli w młotki, a jeden miał pistolet. Zamierzali obrabować lokal.

Dziarski staruszek, który jest już pradziadkiem nie namyślając się i nie zważając na niebezpieczeństwo ruszył na napastników. Czoła stawił im tez szef zakładu.

– Nie namyślałem się. Po prostu zacząłem działać – powiedział O’Connor w rozmowie z dziennikiem „Irish Independent”.

Tim Murphy, szef lokalu siłował się z bandytą uzbrojonym w młotek. W tym czasie staruszek ruszył na bandytę trzymającego pistolet.

Dwójce udało się powstrzymać napastników i zapobiec rabunkowi. Bandyci uciekli w popłochu. Na odchodne O’Connor, który w listopadzie będzie miał już 85 lat poczęstował jednego z napastników kopniakiem.

– Nikogo nie pozostawi w potrzebie. To dla niego typowe. To absolutny gentleman – opowiada o staruszku jeden z bywalców lokalu.

Look at this auld lad. Say he was hard as nails in his day! Not a bother to him getting involved pic.twitter.com/HvxLOZ0SCI

— Gary Y (@Gary_Y88) September 16, 2018