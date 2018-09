„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności.

Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji. Najnowszy numer (39-40/2018) „Najwyższego Czasu!” w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Wersję elektroniczną można nabyć jako e-wydanie PDF (TUTAJ).

Uchodźca plus: Politycy PiS chwalą się, że postawili się Unii Europejskiej i odmówili przyjęcia uchodźców. Przy tej okazji przemilczają jednak fakt, iż rząd robi, co może, aby ułatwić imigrację zarobkową do Polski. Przede wszystkim z krajów azjatyckich. Więcej o tym, jak partia Kaczyńskiego zaplątała się we własnych kłamstwach i jakie zagrożenia niesie budowa państwa wielocywilizacyjnego na str. VIII.

Nowy Exodus: Czy Izrael przetrwa jako państwo? Jego władze od jakiegoś czasu szukają alternatywnego wyjścia w postaci znalezienia sobie nowego terytorium na wypadek, gdyby kraj się załamał, a ludność stanęła przed wizją drugiego Holokaustu. Jako Drugi Izrael brana jest pod uwagę południowa część Ukrainy. Na wybrzeżach Morza Czarnego Żydzi mieli własne państwo, zanim Słowianie utworzyli swoje… Więcej na str. XXXIV.

KRAJ

● Z Twittera Sommera

● Uchodźca plus – Jan Piński

● Polityka radykalnego otwarcia granic – Z Krzysztofem Bosakiem rozmawia Rafał Pazio.

● Chrześcijańska szkoła myśli ekonomicznej – Jan Michał Małek

● PiS da znów – Jan Piński

● Dodatek przedwyborczy – Leszek Szymowski

● Osiem miesięcy więzienia… bo nie doszła lampka i baldachim – Wolnosc24.pl

● Polskie lotnictwo nie ma czego świętować – Michał Fiszer

● Kliki lepszego sortu – Leszek Szymowski

● Biegunka świetlna – Karolina Florczak

ŚWIAT

● USA : Ruch oporu w Białym Domu? – Natalia Dueholm

● Białoruś-Rosja: Naftowe przepychanki – Antoni Mak

● Francja: Macron nadal dołuje – Bogdan Dobosz

● Nowy Exodus. Żydzi planują budowę Izraela na Ukrainie – Wojciech Tomaszewski

● Jak rasizm może zniszczyć gospodarkę – Independent Trader

● Niemcy: Przesilenie nastrojów? – Tomasz Mysłek

PUBLICYSTYKA

● Zbrodniarz o wielu twarzach – Marek A. Koprowski

● Reality show w Białym Domu – Natalia Dueholm

● Libertarianizm a żydowski rewolucjonizm – Jakub Wozinski

● Spod Kolumny Nelsona – Stanisław Michalkiewicz

● W stronę Rosj – Independent Trader

● Czy rozwiązaniem może być SYSTEM ? – Janusz Korwin-Mikke