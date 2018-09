Reporterka Radia Maryja ostro o PiS: W dużych miastach zrobiło się bardzo kolorowo. Rząd zamiast debatować chce „podawać dalej” przekaz partyjny bez konkretów

Zuzanna Dąbrowska w tekście „Polityka retweeta” zwraca uwagę na postawę rządu w kwestii imigracji i braku na ten temat rzetelnej debaty. Reporterka Radia Maryja stwierdza, że przeżyła „wielkie rozczarowanie” przez reakcję rządu na doniesienia o falach imigrantów ściąganych do Polski.

– Być może mieszkańcy mniejszych miejscowości i miast nie zauważają tego, że nasze ulice stają się coraz bardziej kolorowe. Mieszkając natomiast w Warszawie, porównując ostatnie kilka miesięcy, nie sposób nie dostrzec, jak wielu jest u nas obcokrajowców. Ukraińcy wożą nas Uberem, Hindusi dostarczają jedzenie – pisze Dąbrowska.

– Nie trzeba być specjalistą, aby zacząć zadawać sobie pytania: Czy aby na pewno wszyscy przebywają w Polsce legalnie? Czy są tylko na chwilę, czy zamierzają się w Polsce osiedlić? Jaki wpływ ma ich obecność na rynek pracy (kogo wybierze pracodawca: „roszczeniowego” Polaka czy Ukraińca, którego zadowoli najniższa krajowa)? Jaki wpływ, w długoletniej perspektywie, będzie miała ich obecność na nasze społeczeństwo? To pytania, które dla ludzi myślących zdroworozsądkowo są absolutnie naturalne. Nie ma w tym grama rasizmu ani innego – izmu czy fobii – stwierdza.

– Oliwy do ognia dodały wypowiedzi Pawła Chorążego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, które podały podczas spotkania organizowanego przez Klub Jagielloński (warto zaznaczyć, że w piątek, właśnie ze względu na kontrowersyjne wypowiedzi dot. migracji, Chorąży został zdymisjonowany przez premiera). Na stronie resortu inwestycji można znaleźć ciekawy dokument zatytułowany „Nowe priorytety rządowej polityki migracyjnej” – przypomina dziennikarka.

– Uczestniczyłam w marcowej konferencji ministra Jerzego Kwiecińskiego poświęconej temu zagadnieniu i zerkając do notatek, przypominam sobie jedną z tez, jaka padła podczas spotkania. A mianowicie – nowa polityka migracyjna ma być dostosowana do priorytetów rynku pracy; koncentrować się na uzupełnieniu zasobów pracy obcokrajowcami, a także zapobiegać dalszej emigracji i zachęcić Polaków do powrotu do kraju. O planach ściągnięcia do Polski pracowników z Filipin pisały zagraniczne gazety. Tak było, wszystko można sprawdzić – podkreśla.

A co na to PiS? Jak sama pisze, „zamiast wykorzystać okazję i całą sytuację obrócić na swoją korzyść, poprzez rozpoczęcie systemowej debaty na temat polityki migracyjnej, wysyła komunikat: nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku, zmian nie będzie”.

– I tu nastąpiło moje wielkie rozczarowanie. W odpowiedzi na szum medialny Tomasz Poręba – europoseł PiS i szef sztabu wyborczego tej partii – napisał na Twitterze: „Nie ma i nie będzie żadnego projektu rządu PiS dotyczącego masowego ściągania imigrantów. Bezpieczeństwo Polaków przede wszystkim”. Żadnego konkretnego dementi, odniesienia się do twardych faktów. Ten wpis zretweetowała wicemarszałek, rzecznik partii rządzącej, Beata Mazurek. Dodała od siebie: „Właśnie. Podajcie dalej” – zauważa reporterka RM.

– Być może jestem przewrażliwiona i mam zawyżone oczekiwania wobec polityków, jednak te słowa pani wicemarszałek naprawdę mnie przygnębiły. To tyle od rzecznika PiS? „Podajcie dalej”? Podajcie dalej, oczywiście bez drążenia i pytań. Mamy podawać dalej komunikaty partyjne, nie dostając jak dotychczas w zamian rzetelnej odpowiedzi na nasze wątpliwości? To nie jest polityka komunikacyjna, ale polityka retweeta. My piszemy, wy podajecie. My mówimy, wy słuchacie. Wy zadajecie pytanie, my was ignorujemy – pisze Zuzanna Dąbrowska.

Uważa też, że „udawanie, że temat nasilającej się fali emigracji do Polski z bliższego i dalszego Wschodu nie istnieje, nie jest rozwiązaniem”. Zwraca też uwagę na fakt usunięcia z rządu osoby, która głośno mówiła o ściąganiu imigrantów, przez co „pytań będzie tylko przybywać”.

Źródło: wsensie.pl