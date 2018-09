Tarczyński dostał nagrodę od amerykańskich konserwatystów. „Największe osobistości świata polityki i biznesu w Stanach Zjednoczonych zauważyły moje działania”

Poseł PiS Dominik Tarczyński został w sobotę uhonorowany w St. Louis, w stanie Missouri, nagrodą „Phyllis Schlafly Eagles” amerykańskiej konserwatywnej organizacji Eagle Forum. Razem z posłem Tarczyńskim nagrodę Eagle Forum otrzymał polityk niemieckiej AfD Peter Bystron.

Poseł Tarczyński, dziękując za wyróżnienie powiedział, że nagrodę tę zawdzięcza „świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu”.

“Wierzę, jestem przekonany, że Ameryka nigdy nie zapomni jego wkładu w obalenie komunizmu. Wierzę także, że Ameryka nigdy nie zapomni tragedii, która odebrała życie mojego prezydenta, tragedii, która nadal nie jest wyjaśniona” – powiedział Tarczyński.

Podczas uroczystości pokazano anglojęzyczną wersję zrealizowanego w 2017 roku krótkometrażowego filmu “Niezwyciężeni”, który przedstawia w skrócie najnowszą historię Polski.

W rozmowie telefonicznej z PAP Tarczyński wyznał, że nagroda była dla niego dużym zaskoczeniem i olbrzymim wyróżnieniem. „Największe osobistości świata polityki i biznesu w Stanach Zjednoczonych zauważyły moje działania w Radzie Europy, bo ta nagroda była i jest dla mnie nagrodą za moją działalność w Radzie Europy, na rzecz chrześcijańskiej Europy” – powiedział poseł.

Nagroda „jest podkreśleniem tego, że sojusz polsko-amerykański to nie tylko symbole, ale docenienie tego co my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości robi teraz w Europie, jak chcemy zmieniać Europę. To jest dla nas bardzo istotne.” -dodał.

Władze organizacji Eagle Forum uzasadniły wyróżnienie Dominika Tarczyńskiego, tegoroczną nagrodą “Phyllis Schlafly Eagles” (Orłów Phyllis Schlafly) jego zasługami dla „wspierania wolności w Europie”.

Nagroda “Phyllis Schlafly Eagles” została ustanowiona przez organizację Eagle Forum, w celu upamiętnienia życia i dokonań Phyllis Schlafly, znanej amerykańskiej konserwatywnej działaczki politycznej i społecznej.

Wydana w roku 1964 książka Schlafly „A Choice Not an Echo”, nazywana “manifestem nowoczesnego konserwatyzmu”, rozeszła się w nakładzie 3 mln egzemplarzy.

Phyllis Schlafly (1924 – 2016) w ciągu swojego życia była związana z konserwatywnym waszyngtońskim ośrodkiem politologicznym American Enterprise Institute i z antykomunistyczną organizacją „John Birch Society”. Dała się poznać jako obrończyni tradycyjnych wartości rodzinnych i sprzeciwu wobec aborcji w USA. Była przeciwniczką porozumień rozbrojeniowych ze Związkiem Sowieckim oraz wspieranej przez ruch feministyczny Poprawki do konstytucji USA o równouprawnieniu kobiet (Equal Rights Ammendment).

Dzięki zdecydowanym działaniom Schlafly, która argumentowała, że Poprawka o równouprawnieniu spowoduje odebranie kobietom tradycyjnych praw i świadczeń (jak np. otrzymywania renty po zmarłym mężu), poprawka ta nie została ratyfikowana przez Kongres.

„Orły Phyllis Schlafly” przyznawane są osobistościom życia publicznego, które swoją działalność poświęciły tradycyjnym wartościom – „Bogu, rodzinie i ojczyźnie”.

Schlafly była w roku 1972 założycielką Eagle Forum i przewodniczącą tej organizacji do śmierci w roku 2016.

Eagle Forum mające siedzibę w St. Louis w stanie Missouri, zrzesza obecnie ponad 80 tys. członków a w swojej działalności wspiera konserwatywnych polityków, którzy opowiadają się za tradycyjnymi wartościami chrześcijańskimi.

W przeszłości, w wyborach prezydenckich w roku 1980 Eagle Forum poparło kandydaturę Ronalda Reagana a w ostatnich wyborach prezydenckich w roku 2016, kandydaturę Donalda Trumpa. (PAP)