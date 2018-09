Upały wracają! Warszawa cieplejsza niż Rzym i Barcelona [PROGNOZA POGODY]

30 stopni C na termometrach w połowie września? To nie Barcelona, ani Rzym – to Warszawa. W najbliższych dniach do Polski wrócą upały.

Meteorolodzy z IMGW nie mają wątpliwości, to najcieplejsza jesień od wielu lat. W poprzednich latach wrzesień mógł kojarzyć się z oskrobywaniem szyb od szronu.

W środę, czwartek i piątek czeka nas iście letnia aura. Słupski rtęci w całym kraju poszybują ponad wartość 25 stopni C., a lokalnie również do 30 stopni C.

Po raz ostatni taką temperaturę we wrześniu zanotowaliśmy w 1992 roku. Z powrotu lata nie będziemy się jednak cieszyć zbyt długo. Już w weekend temperatura gwałtownie spadnie, aby w kolejnych dniach ustabilizować się na poziomie 15 stopni C.

źródło: IMGW/ Pogodynka.pl/ Wolność24.pl